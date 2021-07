Les Jeux Olympiques commencent avec le softball Japon-Australie

21/07/2021

Le programme sportif des Jeux olympiques de Tokyo a débuté mercredi avec un match de softball entre les équipes féminines du Japon et de l’Australie qui se joue à Fukushima. Bien que la cérémonie de ouverture des Jeux aura lieu ce vendredi au stade olympique de Tokyo, le tournoi de softball, dans lequel seules les équipes féminines s’affrontent – les équipes masculines s’affrontent au baseball – a débuté deux jours plus tôt.

le match d’ouverture des Jeux Il a débuté ce mercredi à 9H00 locales (00:00 GMT) au stade Azuma de Fukushima (nord-est de Tokyo), l’un des sites olympiques situés en dehors de la capitale japonaise. La réunion se tient à huis clos, comme cela devrait se produire avec la plupart des compétitions des Jeux de Tokyo en raison de la situation pandémique, bien qu’elle ait été suivie par la présidente du comité d’organisation, Seiko Hashimoto, dans les tribunes, parmi d’autres représentants de la hôtes.

Le softball/baseball revient au programme olympique à Tokyo, dont il faisait partie en 2008, et auquel quatre autres nouveaux sports se joignent également cette fois : le karaté, l’escalade, le surf et le skateboard. Le match d’ouverture des Jeux de Tokyo a lieu seize mois après la décision de reporter le rendez-vous olympique un an en raison de la pandémie.

Victoire du Japon

Sélection de Le Japon a capitalisé sur son attaque à longue distance pour battre l’Australie 8-1 en cinq entrées. Le Japon, champion à Pékin 2008, la dernière fois que le sport était olympique, a déployé une attaque de six coups sûrs, dont des circuits du joueur de premier but Minori Naito, du frappeur désigné Yamato Fujita et du joueur de troisième but Yu Yamamoto.

Au Fukushima Azuma Statium, l’Australie a pris une avance de 1-0 en première manche en profitant du lanceur incontrôlé Yukiko Ueno, qui s’est éloigné et a livré une paire de balles après un coup sûr de Michelle Cox. Le Japon a égalé Naito dans la même première manche, qui est passé au deuxième but sur un lancer sauvage de la lanceuse Kaia Parnaby et un simple RBI de Yamamoto.

La défense australienne a échoué et le Japon en a profité pour marquer le sort du duel. Dans la troisième manche, Nodoka Harada a atteint la base sur une deuxième erreur de base et avec deux retraits est venu le coup de circuit de Nito pour porter le score à 3-1, l’avance s’est étendue à 5-1 au quatrième par le coup de circuit de Fujita après que le voltigeur Saki Yamazaki a atteint le premier base sur une autre erreur de la première base.

Une marche vers le home run de Naito et Yamamoto a décidé la victoire des Japonais en ajoutant sept points de différence dans la cinquième manche, une large supériorité, selon la règle de l’avance ou de la clémence.

Pour le Japon, le frappeur le plus remarquable était Yu Yamamoto, avec une fiche de 3-2 avec trois points produits. La victoire des lanceuses est revenue à Yukiko Ueno, avec deux coups sûrs accordés en 4 1/3 de manches au cours desquelles elle a retiré sept adversaires sur des prises, et le revers est venu de Kaia Parnaby.

Dans les autres duels de la journée d’ouverture, ce mercredi l’Italie affrontera les États-Unis et le Mexique affrontera le Canada.