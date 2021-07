Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 s’ouvrent ce vendredi, un an après leur date prévue

22/07/2021

Avec la menace latente d’une repousse de covid-19 qui pourrait précipiter une interruption fatale, Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ils ouvrent ce vendredi, un an après sa date prévue, dans l’espoir que le plus grand spectacle sportif du monde, avec 10 500 athlètes de 204 pays en action, alléger le fardeau psychologique résultant de la pandémie.

Pour la première fois dans l’histoire olympique, en enclos sans public afin de ne pas fournir d’installations au coronavirus, le claquement des clous sur le tartan, les éclaboussures de bras et de pieds dans la piscine, la respiration laborieuse des gymnastes en plein effort, les consignes des entraîneurs à leurs équipes, voire les gros mots prononcés dans les moments de frustration.

Les Jeux de la 32e Olympiade ont connu une grossesse surprise et accouchement difficile, mais l’enthousiasme accumulé des athlètes et l’engagement du CIO et des organisateurs japonais à mener la compétition à tout prix, afin de minimiser la perte économique, ont fait un miracle : le spectacle démarre sous l’état d’urgence.

Une annulation entraînerait des pertes proches de 12,9 milliards de dollars à l’heure où les caisses du CIO, avec un déficit de 55 millions de dollars en 2020, et celles du pays organisateur ne connaissent pas leur moment le plus porteur, d’où la réponse invariable du CIO sur un nouveau report retrouvera toujours la même réponse : c’est une possibilité qui n’est pas envisagée.

Cependant, l’augmentation des infections au Japon, et plus particulièrement dans la région de Tokyo, a récemment incité le directeur du comité d’organisation des Jeux, Toshiro Muto, à ne pas totalement exclure une annulation de dernière minute.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a pris la parole lors de la Session du CIO pour exprimer sa confiance que les Jeux rassembleront la solidarité et la détermination nécessaires pour mettre fin à la pandémie et a fourni une prévision statistique lamentable. : plus de 100 000 personnes mourront de covid dans le monde pendant les Jeux, qui seront – a-t-il dit – “une célébration de l’espoir”.

Si le Brésil et l’Europe le faisaient avec le football…

Les organisateurs sont toutefois convaincus que le filet de cas – plus de 90, à ce jour, parmi le personnel accrédité – n’est pas assez grave pour prendre une décision drastique.

Deux grandes compétitions de football, l’America’s Cup au Brésil et l’Eurocup Dans plusieurs pays du Vieux Continent, ils ont récemment pris fin malgré les épidémies de coronavirus, et Tokyo 2020 espère faire de même, profitant des sévères restrictions imposées pour empêcher la propagation des épidémies.

Les athlètes participants, qui ont dû subir une épreuve de tests et de contre-tests avant d’arriver au village olympique, doivent soumettre un test covid négatif effectué six heures avant la compétition. Si le résultat est positif, ils seront confinés pendant quatorze jours, un coup moral dévastateur pour ceux qui ont lutté pendant cinq ans pour décrocher leur place olympique.

C’est déjà arrivé à la joueuse de taekwondo chilienne Fernanda Aguirre, médaillée de bronze aux Jeux panaméricains 2019, qui a été testée positive au covid et, bien qu’asymptomatique, ne pourra pas concourir dimanche prochain. C’était la première victime olympique due à la contagion; puis d’autres noms ont été ajoutés.

Plus grave encore, pour la chance des Jeux, serait que le résultat négatif ait affecté certaines des grandes figures, telles que La gymnaste américaine Simone Biles, le joueur de tennis serbe Novak Djokovic, l’athlète jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce ou le basketteur américain Kevin Durant.

En guise de consolation, les personnes concernées ne perdraient pas, au moins, les résultats qu’elles avaient obtenus jusqu’au moment du test défavorable, de sorte qu’un qualifié pour une finale continuerait d’être considéré comme finaliste même s’il ne pouvait pas le contester.

Si tu m’aimes, pars

Pour se prémunir contre des poursuites judiciaires, les organisateurs, qui ont soulevé, pour participer aux Jeux, des exigences susceptibles de dissuader les plus intrépides, oblige les participants à signer un document qui dégage les organisateurs de toute responsabilité “en cas de tout type de perte, blessure ou dommage que toute personne accréditée pourrait subir du fait de son intervention dans les Jeux”.

Lola Flores, la chanteuse folk espagnole, a inventé une phrase pour faire fuir les fans qui, empêchant la cérémonie, ont rempli l’église quelques minutes avant le mariage de sa fille Lolita : “Si tu me veux, va-t’en”. L’expression paradoxale de La Faraona pourrait aussi servir de message des organisateurs des Jeux aux irréductibles qui tenaient à se rendre à Tokyo.

Quoi l’ambiance n’est pas aux blagues En témoigne la démission du directeur de la cérémonie d’ouverture, Kentaro Kobayashi, à la suite d’une avalanche de critiques pour avoir fait des blagues sur l’Holocauste dans une comédie qu’il a mise en scène il y a 23 ans.

Ce vendredi, la cérémonie d’ouverture sans tête, dans l’ancien stade national de Tokyo, réaménagé et rebaptisé olympique pour l’occasion, accorde un trêve de la pression médiatique sur la pandémie diriger l’attention sur les grands protagonistes de la grande fête du sport : les athlètes.

Le programme de compétition des deuxièmes Jeux japonais (le premier remonte à 1964) comprend 33 sports, dont quatre nouveaux venus (escalade, surf, skateboard et karaté) et un, baseball/softball, sorti en 2008 et désormais de retour au menu. .

Successeur recherché pour Bolt

Tokyo 2020 sera les premiers Jeux sans la grande icône olympique depuis Pékin 2008, Usain Bolt, qui a raccroché ses crampons après les Coupes du monde de Londres 2017 avec huit médailles d’or olympiques dans son sac à dos.

L’athlète jamaïcain, actuel champion du 100 et 200 mètres, aura un successeur forcé à Tokyo et qui constitue l’une des grandes inconnues des Jeux, étant donné que le champion du monde, l’Américain Christian Coleman, est suspendu pour ne pas être joignable pour des contrôles antidopage à trois reprises en douze mois.

Trayvon Bromell, champion américain du 100 mètres et en possession de la septième meilleure marque de tous les temps (9,77), part en favori, indiqué par Bolt lui-même, pour remporter le titre olympique avec la plus grande puissance médiatique de tous les Jeux.

La gymnaste américaine Simone Biles, qui a décroché cinq médailles à Rio 2016 puis a pris une année sabbatique, affronte, avec de nouveaux exercices acrobatiques à son répertoire, le défi de la revalidation du titre olympique individuel, chose qui n’a jusqu’à présent été réalisée que par la Russe Larissa Latynina et la tchèque Vera Caslavska.

La natation offre la présence vedette de deux américains : Caeleb Dressell, aspirant à six titres, prêt à reconquérir le trône vacant après la retraite de Michael Phelps, et Katie Ledecky, quadruple championne à Rio, dont l’hégémonie dans la poule sera menacée par l’étoile montante, l’Australienne Ariarne Titmus.

Le tournoi olympique de tennis a fait de nombreuses victimes, dont celui de l’Espagnol Rafael Nadal et celui du Suisse Roger Federer, mais mettra en vedette le numéro un mondial, Novak Djokovic. Le Serbe vise à réaliser un exploit sans précédent, le Golden Slam.

Djokovic a déjà conquis le top trois des “bigs” cette année (Australie, Roland Garros et Wimbledon). S’il remporte le titre olympique à Tokyo, dans un tournoi relativement confortable pour lui, et quelques semaines plus tard l’US Open, il sera le premier de l’histoire à remporter le Big Four et le titre olympique d’un coup.

Chefs visibles du bataillon sportif qui part au front en pleine pandémie, ils seront les véritables protagonistes de la fête olympique. Que les Jeux de Tokyo 2020 soient commémorés pour leurs actes sportifs ou mangés par le coronavirus dépendra de leurs performances.