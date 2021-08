Les Jeux olympiques de Tokyo inspirent les Jeux olympiques des animaux sauvages d’Afrique du Sud

Les dernières observations du parc national Kruger en Afrique du Sud produisent des vidéos étonnantes de la faune tout au long de l’année, mais cette semaine, elle aurait peut-être été complétée par une compilation de divers «sports» pratiqués par la faune dans ce qu’elle a appelé les Jeux olympiques des animaux.

Inspiré par les Jeux olympiques de Tokyo, Latest Sightings nous donne une idée de ce à quoi ressembleraient les Jeux olympiques pour les animaux sauvages, de la lutte contre les moniteurs de roche au football des éléphants, au surf des hérons cendrés, au marathon de fourmis de Matabele, à l’escrime de la faune, au léopard sur les barres fixes, au lion au sommet de la poutre, au lancer du javelot, à la nage impala, au plongeon léopard en hauteur, au sprint guépard-antilopes, au karaté girafe, et enfin, à notre préféré, le relais haie éléphant.

Latest Sightings donne son propre play-by-play de la vidéo avec plus de détails :

Le premier était la finale de la compétition de lutte contre le varan de roche où ces deux gars qui grandiront jusqu’à 5 pieds de long ont montré leurs talents de grappin écailleux. Après la cérémonie de remise des prix, c’est parti pour le football des éléphants où ce mini jumbo a montré qu’il n’était pas un idiot en dribblant de manière experte avec une balle d’un de ses troupeaux de crottes séchées !

Après une épreuve sur ring et une épreuve sur le terrain, il était temps de se jeter à l’eau où un héron cendré a remporté l’or pour une excellente démonstration de surf hippopotame qui n’a jamais cherché à perdre son emprise. Les Jeux olympiques d’animaux se sont ensuite concentrés sur le marathon des fourmis de Matabele alors que 400 coureurs qui partent normalement en colonne pour attaquer les termitières ont pris un jour de congé pour la grande course. Tous les yeux étaient alors de retour sur les demi-finales d’escrime animalière lorsque ces deux éléphants ont ensuite croisé les défenses, mais après quelques parades fougueuses, le match s’est terminé très rapidement. Passons à la finale lorsqu’un buffle a mis ses cornes contre les défenses pour essayer de prendre de l’or d’escrime, mais cela ne s’est pas bien terminé lorsque l’éléphant est allé directement à l’abattage et l’a renversé. Ensuite, le plus agile des prédateurs, le léopard, a pris la barre haute pour montrer ses prouesses en faisant une démonstration remarquable en utilisant un impala qu’il avait tué plus tôt comme équipement de gymnastique. Ensuite, le sport a fait une brève pause et la distanciation sociale étant si importante, le léopard gagnant est rentré seul dans le village olympique pour prendre l’eau dont il avait tant besoin.

Également sur FTW Outdoors : des vidéos montrent que les ours bruns de Katmai s’approchent trop près pour plus de confort

Tous les regards se sont ensuite tournés vers la gymnastique où le favori, un jeune lion, a pensé remporter la première médaille à la poutre et a semblé la faire craquer, mais a ensuite fait une chute. Après l’impressionnante course serrée, c’était l’heure de la finale du javelot entre un éléphant et un rhinocéros, mais comme l’éléphant était le seul concurrent avec quelque chose à lancer, il a gagné ! Ensuite, c’était le retour à la natation où un impala devançait clairement ses concurrents, mais l’attention de certains lycaons africains l’a vu marcher sur l’eau et perdre le premier. Le sport est passé au plongeon haut et dans cette séquence incroyable, nous voyons une sortie parfaite de la planche et une chute de 30 pieds la tête la première avec un atterrissage parfait et une autre médaille d’or. Comme toujours, l’événement le plus prestigieux a été la finale du sprint avec le grand favori, le guépard à 60 mph par rapport à l’impala à 55 mph, mais les antilopes ont pris un départ de rêve et ont remporté les honneurs. L’événement suivant était le karaté de la girafe avec les deux plus grandes bêtes de la brousse, mais après un combat étonnant, il a même mis fin aux honneurs, les juges le régnant au coude à coude. Et puis la grande finale avec le relais de haies à éléphants et ce grand gars est très en avance, mais malgré l’embrouillement, cela montre pourquoi c’est parfait pour la quatrième étape pour les faire tout finir.

Les commentateurs de la chaîne YouTube de Latest Sightings l’ont massivement adoré, disant « belle vidéo » et « c’est génial » et « super trucs » et « excellent » et « l’esprit olympique !

Un autre a offert ce joyau : « Donnez une médaille à ce type, celui qui a eu l’idée de compiler tout ça. »

Bonne idée.