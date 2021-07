Les Jeux olympiques de Tokyo installent des « lits anti-sexe » pour les athlètes afin d’empêcher la propagation du COVID, alors qu’un journaliste japonais déclare que les Jeux « ressemblent à une bombe à retardement » avec dix membres de l’équipe GB isolés

Les athlètes des Jeux olympiques de Tokyo 2020 dormiront dans des « lits anti-sexe » pendant l’événement, dans le but de freiner la propagation du COVID-19.

Les lits, spécialement conçus pour les Jeux, sont principalement en carton et sont destinés à ne supporter que le poids d’une seule personne.

C’est la semaine de la cérémonie d’ouverture à Toyko 2020 avec des athlètes qui se préparent à concourir pour l’or, mais des directives strictes sont en place au Japon

Si plus d’une personne essaie de grimper entre les feuilles ensemble, la structure est conçue pour s’effondrer… et ensuite être recyclée.

Cependant, l’athlète d’athlétisme américain Paul Chelimo a plaisanté en disant que ce ne serait pas un problème pour lui et ses camarades coureurs de fond et s’est également amusé davantage avec les arrangements pour dormir en se souvenant d’une scène de Step Brothers.

Les athlètes ne recevront pas non plus de préservatifs contrairement à d’autres jeux, pour décourager les rumpy pumpy dans le village des athlètes à Tokyo, qui a été surnommé par le gouvernement japonais comme l’endroit le plus sûr au Japon, et à la place on lui a dit de les ramener chez eux comme souvenirs.

Ce sont quelques-unes des mesures drastiques en place pour les Jeux olympiques de cet été pour empêcher la propagation du COVID-19, l’ensemble du Japon étant placé en état d’urgence nationale tout au long des Jeux.

Le fait que le Tokyo 2020 retardé se poursuive a suscité une forte réaction négative au Japon, l’écrasante majorité du public protestant contre lui par crainte qu’il n’apporte plus de cas de coronavirus dans le pays.

Les équipes sont déjà arrivées à Tokyo avant le début de l’événement, la cérémonie d’ouverture étant prévue ce vendredi 23 juillet.

Steph Houghton et l’équipe féminine de football Team GB sont arrivés aux Jeux olympiques de Tokyo

Mais les problèmes de COVID ont déjà commencé, avec six athlètes de l’équipe GB ainsi que deux membres du personnel ayant reçu l’ordre de s’isoler après avoir été à bord d’un vol à destination de Tokyo où un autre passager a été testé positif pour COVID-19. Deux autres membres du personnel ont également été cinglés parce qu’ils travaillaient dans le village des athlètes.

Cette nouvelle intervient après que deux footballeurs sud-africains ont été testés positifs, ce qui signifie que toute l’équipe s’est isolée. Leur match d’ouverture des JO contre le Mexique aura lieu mercredi prochain.

Pour en savoir plus sur l’incertitude et les restrictions strictes en place au Japon, le journaliste sportif en chef du Times, Matt Lawton, a rejoint le petit-déjeuner talkSPORT de lundi.

Et il a admis qu’il y avait le sentiment que les Jeux étaient comme une “bombe à retardement” face à l’augmentation des cas de COVID.

Il a expliqué : « Il y a beaucoup de protocoles et nous sommes assez limités dans ce que nous pouvons faire. Ce n’est pas l’expérience que nous aurions aimé vivre à Tokyo. C’est une grande ville, j’étais ici pour la Coupe du monde 2002 et c’était génial, un endroit fabuleux.

« Mais c’est le travail, nous sommes ici en tant que journalistes, pas pour socialiser… et ça commence à devenir une histoire assez importante.

Lawton dit que Toyko est comme une “ville fantôme” avec un couvre-feu à 20 heures et supervise les fans interdits de voyager pour regarder les Jeux olympiques

«Je suis ici depuis une semaine et j’ai l’impression que ça s’intensifie chaque jour et j’ai l’impression que ça va devenir de plus en plus au fur et à mesure que les Jeux avancent, ça va juste se construire.

“L’inquiétude est que l’un des grands noms soit soudainement ping ou testé positif, c’est la vraie préoccupation.

“En tant que journaliste, cela ressemble à une bombe à retardement, c’est comme si soudainement une histoire allait tomber d’un grand nom, un Adam Peaty, une Dina Asher-Smith, Allyson Felix, qu’ils sont sortis et ne pourront pas rivaliser ou gagner ce Gold Mendel ou défendre le titre de niveau, en raison d’un problème COVID.

« Les athlètes britanniques ont été négatifs jusqu’à présent, mais ils doivent retourner deux tests PCR négatifs au cours des prochaines 48 heures avant de pouvoir reprendre l’entraînement, donc pour le moment, ils sont enfermés dans leurs chambres.

«S’ils sont négatifs, ils peuvent sortir, mais c’est un moment critique pour un athlète. Il fait 33 degrés aujourd’hui et ils doivent s’habituer à la chaleur et c’est pour le moins perturbant.

« C’est intense. Je suis allé au camp d’entraînement britannique à Yokohama il y a quelques jours, c’est intense dans la rigueur des protocoles.

«Ils ont des allées séparées et si vous vous éloignez soudainement du chemin, il y a quelqu’un là-bas qui dit:« STOP », c’est vraiment, vraiment strict.

Asher-Smith est l’un des espoirs de médaille d’or de l’équipe GB aux Jeux de Tokyo, mais on craint que COVID ne fasse des ravages au Japon

« Mais il y a beaucoup de critiques ici, l’opinion publique est très contre et il y a juste ce sentiment… ils disent que le village des athlètes est l’endroit le plus sûr de Tokyo, mais nous obtenons maintenant du positif là-dedans !

« Il y a un couvre-feu à 20 heures, c’est un état d’urgence nationale jusqu’après les Jeux. Quand vous regardez dans les rues la nuit, c’est une ville fantôme, et pour une ville de cette taille et de cette population, c’est assez étrange.

“Nous venons de traverser un championnat d’Europe sans incident majeur, mais la différence cruciale entre l’Euro et les Jeux olympiques est qu’une équipe nationale de football dans sa propre bulle compte environ 60, 70, 80 membres, alors que la seule équipe GB compte 1000 personnes, de sorte que le potentiel d’une épidémie et l’impact que cela pourrait avoir sont beaucoup plus dangereux en termes de menace qu’il représente pour un événement sportif majeur.

«Nous espérons vraiment qu’ils seront en mesure de le contrôler et d’arrêter la propagation de l’infection et ils travaillent incroyablement dur pour y parvenir.

“Ils essaient juste de protéger non seulement les athlètes mais la population japonaise, ils sont tellement inquiets au Japon que ce n’est qu’un événement très répandu qui va poser un problème énorme au public – ce qui explique la négativité qui l’entoure.”