Les Jeux olympiques de Tokyo ont installé des lits en carton anti-sexe et les athlètes sont prêts à les tester

Les Jeux olympiques de Tokyo ont déjà fait des heures supplémentaires pour essayer d’empêcher les athlètes d’avoir des relations sexuelles dans le village olympique, limitant leur distribution traditionnelle de préservatifs par crainte d’une propagation de Covid. Mais ce dernier mouvement est un peu plus loin et un peu plus extrême.

Les photos sont devenues virales au cours du week-end des lits, publiées par l’olympien américain Paul Chelimo, qui a déclaré que les lits en carton poseraient problème aux coureurs de fond légers.

Les lits qui seront installés dans le village olympique de Tokyo seront en carton, cela vise à éviter l’intimité entre les athlètes Les lits pourront supporter le poids d’une seule personne pour éviter des situations hors sport. Je ne vois aucun problème pour les coureurs de fond, même 4 d’entre nous peuvent le faire pic.twitter.com/J45wlxgtSo – Paul Chelimo (@Paulchelimo) 17 juillet 2021

Créer des lits en carton résistant aux os pour les athlètes doit être un véritable exercice d’équilibre. De toute évidence, vous voulez que le carton soit suffisamment solide pour supporter une variété de cadres, des gymnastes légers aux haltérophiles lourds, mais avec des capacités de séparation pour garantir que les lits sont utilisés pour dormir, et rien d’autre.

Une personne n’est pas convaincu cependant. Le gymnaste irlandais Rhys McClenaghan qualifie les lits anti-sexe de « fausses nouvelles », publiant une vidéo de lui sautant sur le lit et montrant qu’il ne cassait pas.

Maintenant, nous entrons dans le territoire d’une sérieuse démystification. Un homme qui saute sur un lit et deux personnes qui font l’amour sont des choses très, très différentes. Il est impossible de savoir exactement combien de force McClenaghan a mis sur le lit sans connaître son poids, mais il est largement admis que les gymnastes masculins pèsent rarement plus de 165 livres.

Alors, opérons sur le haut de l’échelle ici. Nous supposerons que McClenaghan pèse 165. Maintenant, la force maximale qu’il exerce sur le lit ne vient pas de l’atterrissage, c’est en fait son décollage. Il semble que ses sauts en demi-teinte soient à peu près à la verticale de 24 pouces, avec ses jambes à un angle de décollage de 75 degrés. Lorsque je branche ces informations dans une calculatrice de dunk, cela me dit que McClenaghan a mis 479,1 livres de force sur le lit lors de son décollage.

Nous savons donc que les lits ne se cassent pas à ce niveau de force, mais cela pourrait quand même signifier qu’ils sont à l’épreuve du sexe. Maintenant, écoutez, je ne vais pas être trop granulaire avec ça – alors j’ai utilisé cette même calculatrice de dunk pour essayer de simuler le sexe. Cela fait bizarre de mettre un «vert désiré» dans une calculatrice de dunk pour le sexe, mais nous y sommes. Faisons-en une séance assez sportive, et disons 8 pouces de mouvement vertical appliqué à deux corps athlétiques avec un poids combiné de 350 livres.

Nous constatons que la quantité de force générée par ce sexe simulé est un étonnant 1 273,3 livres. Presque trois fois ce que McClenaghan a mis sur le lit quand il sautait en solo. Il ne fait absolument aucun doute que deux corps se déplaçant sur une petite distance verticalement sont bien plus qu’un se déplaçant considérablement plus.

Étant donné qu’il s’agit de lits fabriqués en série qui ont probablement subi des tests, il est tout à fait plausible qu’ils aient reçu une force nominale de 1 000 livres. Ce serait suffisant pour accueillir un athlète qui dort, se lance, se retourne et même saute, mais s’assurer qu’il s’effondrerait lorsque deux athlètes seraient occupés.

Ne me blâmez pas, ce n’est que de la science. À l’heure actuelle, personne ne sait si les lits anti-sexe sont vraiment destinés à être anti-sexe, mais nous connaîtrons le résultat dans quelques semaines. En supposant que les athlètes soient prêts à partager des photos de leurs lits explosés.