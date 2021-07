Les Jeux olympiques de Tokyo se sont effondrés en nombre de téléspectateurs et ce n’est pas une surprise pourquoi – RedState ⋆ .

Les Jeux olympiques étaient autrefois une grosse affaire et verraient des gens du monde entier se mettre à l’écoute pour encourager les athlètes de leur pays, mais ici en Amérique, cet enthousiasme s’est largement dissipé et le nombre de téléspectateurs a largement disparu.

Selon Fox News, la couverture des jeux par NBC a attiré 14 millions de téléspectateurs. Encore beaucoup de monde, mais lorsque vous le comparez aux chiffres de Rio de Janeiro en 2016, vous voyez à quel point ce nombre de téléspectateurs est tombé d’une falaise :

La couverture de NBC a atteint en moyenne un peu moins de 14 millions de téléspectateurs, en baisse de 58 % par rapport à la soirée équivalente des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 qui a attiré 33 millions de téléspectateurs. La baisse est encore pire par rapport aux matchs de Londres de 2012 qui ont réuni 39 millions de téléspectateurs en moyenne au cours de la nuit équivalente. Les baisses parmi les principaux groupes démographiques d’adultes âgés de 18 à 49 ans ont été encore plus importantes, la couverture de mardi étant en baisse de 67% par rapport à Rio et de 74% par rapport à Londres.

Certaines théories sur la cause de la chute ont été avancées, comme le retrait de Simone Biles des jeux et le décalage horaire important provoquant un retard marqué dans les jeux, mais le problème est que les Jeux olympiques n’attiraient pas les fans du le tout début.

Quel est le problème?

Facile. C’est de la politique.

Comme Bobby Burack d’Outkick l’a écrit mercredi : « La moitié du pays n’est pas fière de l’Amérique. L’autre moitié n’aime pas la politisation d’événements comme les Jeux olympiques. Associez les deux et nous avons un désastre d’audience pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021. »

« Ces baisses d’audience sont plus complexes que les baisses d’autres programmes télévisés. Premièrement, certains problèmes ont affligé toute la télévision : coupure de cordon, Netflix, réseaux sociaux, clips YouTube et diminution de la durée d’attention », a-t-il ajouté. « En plus de cela, il y a la division politique, qui est maintenant au premier plan d’un événement mondial. Tout ce qui représente l’Amérique est maintenant controversé. Le drapeau américain déclenche la gauche, tandis que les positions sociales de certains athlètes désactivent la droite. Ainsi, presque tout le monde a perdu tout intérêt pour les Jeux.

Comme je l’ai écrit hier, la politique a fait perdre de son lustre aux Jeux olympiques et s’est efforcée de le faire au cours de nombreuses années. L’introduction du transgenre et l’inclusion constante de la justice sociale, les messages politiques ont fait des Jeux olympiques une autre émission de MSNBC. Fini l’esprit sportif et le patriotisme des jeux. Maintenant, tout est question de messages et d’indignation.

Qui veut vraiment regarder ça ? Qui veut donner à cela une plate-forme?

Il est prudent de supposer que les Jeux olympiques continueront de baisser en nombre de téléspectateurs car le problème n’est pas résolu et ne fait qu’empirer. Bientôt, les Jeux olympiques deviendront comme tous les autres événements ; une chance pour les idéologues de mettre leurs croyances sur le visage de tout le monde à des moments indésirables.

C’est ce qui est arrivé aux remises de prix et aux événements sportifs, et cela arrivera aussi aux Jeux olympiques.