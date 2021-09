Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 n’auront qu’un public local

30/09/2021 à 6h35 CEST

. / Pékin

Les Jeux olympiques d’hiver qui auront lieu en février à Pékin ils accueilleront seulement public local, et les athlètes qui n’ont pas été vaccinés devront passer 21 jours de quarantaine avant le début de l’épreuve, selon une décision du Comité international olympique (CIO) que la presse chinoise recueille aujourd’hui. De même, les athlètes et les participants vaccinés entreront dans une bulle fermée à leur arrivée dans la capitale chinoise, a déclaré mercredi au CIO le comité d’organisation de Pékin 2022 dans le cadre des efforts du géant asiatique pour contenir la pandémie de covid. Ces mesures visent à “assurer que les Jeux se déroulent en toute sécurité, ainsi que la santé des athlètes”, a rapporté jeudi le journal d’Etat Global Times.

Le journal ajoute que le comité d’organisation des Jeux acceptera “tous les vaccins reconnus par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), provenant d’organisations internationales apparentées ou officiellement approuvés par les pays ou régions concernés”. Selon les médias, les cas des athlètes qui n’ont pas été vaccinés et qui peuvent justifier d’une dispense médicale seront étudiés.

Le système de bulles sera mis en service le 23 janvier 2022 (les Jeux auront lieu du 4 au 20 février) et se terminera à la fin des Jeux paralympiques d’hiver (du 4 au 13 mars). Ces bulles comprennent l’arrivée et le départ à Pékin, le transport, l’hébergement, les compétitions et les cérémonies d’ouverture et de clôture. Les participants, indique Global Times, ne pourront se déplacer dans ces lieux que “pour s’entraîner, concourir et travailler”.

En septembre, le pays asiatique a organisé ses Jeux nationaux sous mesures strictes contre le covid avec l’intention de tester sa stratégie de “tolérance zéro” contre le virus pour les Jeux d’hiver. Ces mesures passent par des contrôles d’entrée stricts dans le pays, avec des quarantaines pouvant aller jusqu’à trois semaines et divers types d’analyses, ainsi que des tests massifs et des confinements sélectifs dans les endroits où des épidémies sont détectées.