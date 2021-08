Les Jeux olympiques interdisent aux femmes les sports féminins tout en laissant les hommes concourir 10z viral

Le récit persistant de l’industrie transgenre dit que le sexe est une caractéristique arbitraire attribuée à la naissance et non attribuée à volonté. Les limites de la biologie, insistent-ils, peuvent être médicalement surmontées pour correspondre au sexe de votre choix.

La chirurgie, ou les bloqueurs d’hormones, sont la façon de « changer » et de « redéfinir » votre sexe dans ce paradigme. Les hommes peuvent être des femmes et les femmes peuvent être des hommes, car il n’y a rien d’inhérent au sexe d’une personne.

En conséquence, lorsque les hommes veulent concourir dans des sports féminins, la réponse politisée est de les autoriser, tant qu’ils répondent à certaines exigences comme une baisse des niveaux de testostérone. De telles règles ont permis à Laurel Hubbard, un homme néo-zélandais qui s’est qualifié pour l’haltérophilie féminine aux Jeux olympiques de Tokyo, de concourir. Forbes explique les règles actuelles pour les niveaux de testostérone :

En 2015, le [International Olympic Committee] a décidé que les athlètes transgenres qui s’identifient comme des femmes pouvaient concourir dans des équipes féminines si leur taux de testostérone était inférieur à dix nanomoles par litre pendant au moins 12 mois avant la compétition. En 2019, World Athletics a abaissé le niveau maximum à cinq nanomoles par litre. En comparaison, la plupart des athlètes féminines cisgenres ont des niveaux de testostérone compris entre 0,12 et 1,79 nanomoles par litre.

Les limitations de testostérone pour l’athlétisme ont également été utilisées pour empêcher les athlètes de prendre des hormones améliorant la performance, bien sûr. Pourtant, leur utilisation pour permettre aux hommes de concourir en tant que femmes indique implicitement mais clairement : les différences biologiques entre les hommes et les femmes peuvent être corrigées (c’est-à-dire réduites à) des choses comme les niveaux d’hormones.

Sauf, bien sûr, qu’ils ne peuvent pas. Et le traitement des coureurs namibiens Christine Mboma et Beatrice Masilingi prouve pourquoi.

Mboma et Masilingi, toutes deux âgées de 18 ans, sont nées femmes, ont une biologie féminine et se reconnaissent comme des femmes. Pourtant, parce qu’elles ont toutes les deux des niveaux naturellement élevés de testostérone, le Comité international olympique (CIO) ne les reconnaît pas comme des femmes dans le cadre de certains événements.

Bien que les femmes aient déclaré qu’elles n’avaient jamais eu de raisons de croire que leurs niveaux d’hormones étaient anormaux, les tests requis par World Athletics (l’instance dirigeante internationale reconnue par le CIO) ont révélé que leurs niveaux naturels de testostérone étaient supérieurs aux limites précédemment établies. Mboma et Masilingi ont reçu un ultimatum : prendre des réducteurs de testostérone, ou être disqualifiés du 400 m féminin.

“Je ruinerais la façon dont mon corps se développe parce que ce sera quelque chose qui réorganisera tout”, a déclaré Masilingi à propos de la réduction artificielle de ses niveaux de testostérone. “Je ne voudrais pas impliquer d’autres choses parce que c’est la façon dont mon corps fonctionne normalement.”

Après avoir été contraints de quitter le 400m, leur épreuve de prédilection, Mboma et Masilingi ont participé au 200m à Tokyo, et Mboma a fini par remporter l’argent. Son succès fulgurant dans une épreuve qui n’était pas sa principale nous laisse à nous demander : qu’aurait-elle pu faire si elle avait été autorisée à participer au 400m ?

Au lieu de cela, nous avons un système dans lequel les hommes peuvent être des femmes s’ils prennent suffisamment de bloqueurs d’hormones, mais les femmes qui n’ont pas modifié leur taux d’hormones naturelles se font dire qu’elles ne peuvent pas être considérées comme des femmes. Telle est la logique rabougrie de notre vision moderne du sexe, poussée jusqu’à sa conclusion farfelue.

Il convient de reconnaître que certaines des règles olympiques alambiquées sur les niveaux de testostérone dans les sports féminins tournent autour d’athlètes comme Caster Semenya. Semenya est une coureuse sud-africaine qui semble avoir la véritable condition d’être intersexe – née de sexe féminin mais avec certaines caractéristiques masculines et des niveaux masculins de testostérone. Les cas médicaux de troubles du développement sexuel sont rares, mais créent des questions d’équité réelles et compliquées dans des contextes tels que les catégories sportives.

Après l’arrivée de Semenya sur la scène mondiale en 2009, l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (maintenant World Athletics) a établi des règles pour les femmes souffrant de maladies comme la sienne en 2011. Cependant, l’institution ne s’est pas arrêtée là. Il a également établi de nouvelles directives qui permettraient aux hommes de concourir en tant que femmes, à condition qu’ils présentent une preuve de chirurgie de « réassignation sexuelle » et subissent des tests pour les niveaux d’hormones comme la testostérone.

Il y a beaucoup de débats sur la question de savoir si le système actuel atteint le bon équilibre entre l’équité envers Semenya et l’équité envers ses concurrents. Mais peu importe, même si certaines limites de testostérone athlétique pour les sports féminins ont été créées à partir de véritables tentatives pour remédier à des conditions comme celle de Semenya, elles ont été élargies et utilisées pour permettre aux hommes de concourir injustement en tant que femmes.

En conséquence, des femmes comme Christine Mboma et Beatrice Masilingi sont pénalisées et disqualifiées des événements sportifs féminins pour leur biologie authentique, tandis que des hommes comme Laurel Hubbard sont autorisés à participer aux compétitions féminines en altérant leur biologie.

Mboma et Masilingi sont-ils moins « féminins » que Hubbard ? Bien sûr que non. Mais réduire le sexe à quelque chose qui peut être manipulé et déterminé par l’hormonothérapie conduit à cette conclusion ridicule. Soit vous devez admettre que la prise de bloqueurs de testostérone ne fait pas vraiment d’un homme une femme, soit vous devez dire que Hubbard est plus une femme que Mboma et Masilingi.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré lors d’une conférence de presse le mois dernier que les règles concernant les niveaux de testostérone des athlètes pourraient bientôt devenir des “lignes directrices” car “il n’y a pas de solution unique”. Tel est le lit compliqué que le CIO s’est fait. Il serait encourageant de voir les nouvelles directives protéger la biologie et les opportunités des femmes mieux que les actuelles, mais la trajectoire récente suggère qu’elles ne feront qu’empirer.

Elle Reynolds est rédactrice adjointe à The Federalist et a obtenu son baccalauréat en administration publique du Patrick Henry College avec une mineure en journalisme. Vous pouvez suivre son travail sur Twitter à @_etreynolds.