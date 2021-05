Les Jeux olympiques ne toléreront pas les athlètes qui protestent et portent des vêtements “ Black Lives Matter ” ⋆ .

Les athlètes qui portent des vêtements Black Lives Matter aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 subiront des répercussions.

Le mois dernier, le Comité international olympique a déclaré que les athlètes n’étaient pas autorisés à manifester en raison de la position du comité contre «les manifestations ou la propagande politique, religieuse ou raciale». En plus de cette règle, le comité a annoncé que les vêtements BLM seraient interdits. Il n’y aura pas de fans internationaux aux jeux d’été à Tokyo.

“Le CIO est très préoccupé par le risque de politisation des athlètes et le risque que les athlètes soient soumis à des pressions extérieures”, a déclaré le groupe en avril. «Il est important de protéger les athlètes contre les conséquences potentielles d’être placés dans une position où ils pourraient être forcés de prendre une position publique sur une question nationale ou internationale particulière, quelles que soient leurs croyances.»

Alors que le comité a interdit que l’expression verbatim «Black Lives Matter» soit annoncée ou célébrée par les athlètes, d’autres mots comme «paix», «respect», «solidarité», «inclusion» et «égalité» sont autorisés. Le groupe olympique n’a pas dit à quelles punitions ceux qui enfreindraient les règles seront confrontés.

Pour clarifier sa position contre les athlètes qui protestaient pendant les épreuves, le CIO s’est appuyé sur la règle 50, l’interdiction de la propagande par la Charte olympique. La «perturbation qui divise» sera caractérisée à Tokyo comme s’agenouiller, faire des gestes de la main qui impliquent une position politique, ou ne pas permettre à un médaillé de monter sur le podium.

Certains groupes affirment qu’ils fourniront un soutien juridique aux athlètes qui enfreignent les règles du CIO. Un groupe d’activistes en Allemagne a annoncé qu’il aiderait ceux qui «combattent le racisme».

«Si les athlètes allemands décident de défendre pacifiquement des valeurs fondamentales telles que la lutte contre le racisme pendant les Jeux Olympiques, ils peuvent compter sur le soutien juridique d’Athleten Deutschland», a déclaré Johannes Herber, un dirigeant du syndicat à l’Associated Press.

Brendan Schwab, directeur exécutif du syndicat de l’Association mondiale des joueurs, a également déclaré à l’AP que son organisation aiderait si les joueurs choisissaient de violer les règles du CIO. «C’est précisément le résultat que nous attendions», a déclaré Schwab. «Le mouvement olympique ne comprend pas mieux sa propre histoire que les athlètes.

Les athlètes américains sont devenus de plus en plus politiques. Lorsque la saison raccourcie de la National Basketball Association a commencé en juillet 2020, de nombreux joueurs portaient des chemises BLM et se sont agenouillés pendant l’hymne national.