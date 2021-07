Les Jeux Olympiques nous donneront un aperçu de l’avenir… et de grandes opportunités

Après un an de retard en raison de la pandémie, les Jeux olympiques d’été débutent ce vendredi. L’événement captera l’attention du monde pendant les deux semaines suivantes et mettra en vedette non seulement les meilleurs athlètes du monde, mais aussi une technologie de nouvelle génération qui sera tout aussi incroyable.

Les Jeux olympiques modernes ont commencé il y a 125 ans en 1896. Même alors, la « haute technologie » était utilisée autant que possible.

Par exemple, des chronomètres ont été utilisés pour chronométrer les athlètes et déterminer les gagnants. Les chronomètres avaient été inventés moins de 30 ans plus tôt lorsque TAG Heuer a développé l’appareil capable de mesurer le temps jusqu’au 1/5e de seconde.

Cela m’a un peu surpris. Le chronométrage électronique a été introduit dès 1912. Il était brut par rapport aux normes d’aujourd’hui mais néanmoins assez innovant. Le pistolet du démarreur était connecté électroniquement (par fil dur) à des chronographes individuels qui se mettaient en marche automatiquement lorsque le pistolet était tiré.

Ces chronographes avaient également avancé jusqu’à ce qu’ils puissent mesurer au 1/100e de seconde.

Maintenant, bien sûr, le chronométrage est entièrement numérique, ce qui est essentiel car les athlètes se sont également améliorés. En 2016, six des huit temps du 100 mètres masculin se situaient entre 9,81 secondes (Usain Bolt, le médaillé d’or) et 9,96 secondes.

Cela fait six coureurs finissant tous à moins de 15/100e de seconde l’un de l’autre !

Mais au-delà de la technologie de chronométrage sophistiquée, certaines des technologies les plus importantes qui nous emmènent dans le futur seront également exposées à Tokyo.

Ce sera plus dans les coulisses, mais les investisseurs avisés doivent faire attention…

Comme vous pouvez l’imaginer, organiser un événement d’une telle ampleur est un énorme défi logistique. Des milliers d’athlètes (plus de 600 des seuls États-Unis) de plus de 200 pays participeront à 339 épreuves dans 33 sports différents sur 13 sites différents.

Ensuite, il y a les fonctionnaires, les travailleurs et tout le monde.

Quelqu’un va avoir besoin d’une tasse de café supplémentaire ou deux.

Et quelqu’un va avoir besoin de voitures qui se conduisent toutes seules pour aider à transporter les gens partout.

Véhicules autonomes (AV) seront utilisés sur plusieurs itinéraires, comme le transport des athlètes de l’aéroport au village olympique où ils séjourneront et vers différents sites pour les événements.

Et… le Japon ne le fait pas seulement pour aider à la logistique. Le pays souhaite également prendre de nouvelles mesures pour préparer l’avenir des transports dans lequel il y a moins de congestion du trafic et peu ou pas de décès.

La technologie audiovisuelle fournira en fin de compte la meilleure solution de l’histoire au nombre choquant de décès sur la route.

Une étude de la National Highway Traffic Safety Administration a montré qu’environ 95% de tous les accidents impliquent une erreur humaine. Si l’on considère qu’il y a 1,3 million de tués sur les routes chaque année dans le monde, les VA pourraient sauver plus de 1,2 million de vies chaque année.

Les véhicules autonomes sont plus proches que jamais avec le déploiement de la 5G. La vitesse et la fiabilité époustouflantes sont essentielles pour que les AV puissent surveiller et analyser le monde qui les entoure, qui prend vie grâce aux données des caméras et des capteurs.

Cela doit se produire essentiellement en temps réel, permettant à la voiture de tout faire, du coup de frein pour éviter un accident tragique à la recherche du meilleur itinéraire dans la circulation à un moment donné. La 5G rend cela et bien plus encore possible.

Le jour viendra aussi où nous monterons dans nos voitures et n’aurons pas à toucher le volant. L’industrie évolue à travers les phases de développement vers une conduite entièrement autonome. Viendra ensuite ce qu’on appelle « l’autonomie routière », qui sera ensuite suivie par « l’autonomie urbaine » et « l’autonomie complète ».

Grâce à la percée de la 5G ainsi que des caméras, des capteurs et de tout ce qui fait d’un AV essentiellement un ordinateur sur roues, je pense que la conduite autonome sera acceptée comme la norme et créera des milliards de dollars d’affaires en cours de route.

Les investisseurs avisés gagneront également beaucoup d’argent en cours de route.

Pendant que nous parlons de machines qui peuvent fonctionner elles-mêmes, robots devraient également jouer un rôle plus important dans les prochains Jeux olympiques. Les rapports indiquent qu’il y aura environ 10 types de robots différents à portée de main.

Là encore, la connectivité de nouvelle génération rend cela possible. Les robots auront plusieurs tâches, allant de guider les visiteurs et de fournir des informations sur les événements au transport de bagages et peut-être même d’aider aux événements eux-mêmes, comme récupérer un javelot ou un disque.

Également dans les coulisses, la biométrie sera utilisée pour aider à la sécurité et à la logistique connexe. La technologie de reconnaissance faciale pour les athlètes, les juges et autres contribuera à accélérer les projections et à empêcher les personnes non autorisées d’accéder au laissez-passer de quelqu’un d’autre ou d’essayer d’en créer un faux.

En temps de pandémie, la technologie de reconnaissance faciale permettra également un dépistage sans contact et un meilleur traçage des contrats en cas de découverte de cas. Espérons que personne ne tombe avec COVID-19, mais s’ils le font, les responsables pourront mieux savoir où ils ont été et avec qui ils ont pu entrer en contact.

Il se passe également beaucoup d’autres choses, comme les expériences de visionnage en réalité virtuelle (VR) et la technologie de diffusion 8K. Ajoutez tout cela et les Jeux olympiques présentent non seulement les athlètes les plus talentueux du monde, mais aussi la technologie qui façonne notre avenir.

Vous pouvez également tout additionner et voir comment la vitesse et la fiabilité de la 5G permettront de futures percées technologiques. Avec la 5G, les données peuvent être traitées en aussi peu que deux millisecondes. Si cela semble incroyablement rapide… ça l’est.

C’est plus rapide que le cerveau humain, qui traite les informations en 13 millisecondes.

C’est pourquoi il n’est pas exagéré de dire que les avancées rendues possibles par la 5G finiront par éclipser l’impact économique d’Internet.

Et pour les investisseurs, c’est la meilleure chance de transformer de petits investissements en richesse qui change la vie.

Passez un bon week-end et profitez des Jeux Olympiques !

