Les Jeux Olympiques sont la clé du Grand Prix du Japon

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a indiqué que les Jeux Olympiques offriraient un grand indice quant à savoir si le Grand Prix du Japon de cette année peut avoir lieu.

En effet, les Jeux olympiques, qui doivent avoir lieu à Tokyo entre le 23 juillet et le 8 août, pourraient même avoir un impact sur la façon dont un potentiel « swing asiatique » du calendrier de Formule 1 touché par la pandémie prend forme.

Bien qu’il soit toujours inscrit au calendrier officiel de la Formule 1 pour le 3 octobre, le Grand Prix de Singapour est annulé, a confirmé Domenicali. Il devait faire partie d’un triplé, précédé par la Russie et suivi une semaine plus tard par le Japon.

Mais comme aucun candidat exceptionnel n’a émergé pour remplacer Singapour, seules quelques options dans le pipeline, Domenicali attend de voir ce qui se passera avec les Jeux olympiques – s’ils sont organisés avec succès, cela augmenterait sûrement les chances que le Grand Prix du Japon ait lieu, et même de la réintégration de la Chine.

En attendant, le patron italien de F1 de 56 ans est prêt à jouer un jeu d’attente avant de réorganiser officiellement le calendrier – et surveille également de près ce qui se passe concernant le Grand Prix d’Australie, qui a été déplacé de mars au 21 novembre.

“Ce n’est pas facile, mais nous avons mis en place des actions en fonction de l’évolution de la situation”, a déclaré Domenicali à la BBC.

« Il serait facile de dire que nous sommes prêts à annoncer le remplaçant de Singapour aujourd’hui, mais et si le Japon n’était pas là ? Et le Japon on ne le saura qu’après les JO.

«Avec l’Australie, nous aurons d’autres nouvelles à la fin de ce mois. Nous préparons donc différentes combinaisons, croyant que ce n’est pas facile mais que c’est un beau défi que nous avons.

Outre Shanghai, les sites qui pourraient potentiellement remplacer Singapour et éventuellement le Japon sont Istanbul Park, Indianapolis et Austin pour une deuxième course.

Domenicali dit que 23 courses restent l’objectif, même si un championnat du monde parfaitement viable a eu lieu l’année dernière avec seulement 17.

“Je veux en garder 23 parce que c’est promis”, a déclaré Domenicali. « Il s’agit de montrer l’engagement à réaliser ce qui a été discuté.

“En disant cela, je veux m’assurer que nous faisons 23 courses à condition que la situation dans laquelle nous vivons avec Covid ne crée pas de contraintes impossibles dans lesquelles nous ne pouvons pas courir.

“La bonne situation est compliquée, mais vous pouvez être sûr que je n’abandonnerai pas jusqu’au dernier moment.”

