Les Jeux Paralympiques, bout à bout

Toujours avec la gueule de bois des Jeux Olympiques, ses restrictions, les tribunes vides et, surtout, les médailles olympiques de la délégation espagnole, les Jeux Paralympiques approchent à grands pas, où nombreux sont les athlètes qui ont voyagé avec l’espoir et l’illusion de rentrer chez eux avec un bon butin, sinon sous forme de médailles, du moins dans des expériences uniques comme la participation à certains Jeux.

La grande majorité des athlètes sont déjà installés dans la Villa après avoir voyagé cette semaine à Tokyo, où Le grand rendez-vous débutera ce mardi 24 août avec la cérémonie d’ouverture et ce ne sera que le 5 septembre que la vasque du stade olympique de Tokyo sera éteinte, signe de son achèvement.

L’événement réunira un total de 4 400 athlètes ayant une déficience physique, intellectuelle, visuelle ou une infirmité motrice cérébrale, de 160 pays et qui participeront aux 22 sports qui font partie du programme paralympique dans la capitale japonaise et qui se dérouleront dans les 21 sites que le comité d’organisation a préparés à cet effet. Les sports sont l’athlétisme, le basketball en fauteuil roulant, la boccia, le cyclisme, l’escrime en fauteuil roulant, le 5-football, le goalball, le judo, l’haltérophilie, l’équitation, la natation, le canoë-kayak, l’aviron, le rugby en fauteuil roulant, le tennis de table, le tennis en fauteuil roulant, le tir à l’arc, le tir olympique, le triathlon et le volleyball assis, tandis que les deux sports qui font leurs débuts aux Jeux paralympiques de Tokyo sont le badminton et le taekwondo.

Marqué par la pandémie

A l’image des Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques seront marqués par les sévères restrictions que le Japon impose à ses visiteurs et lors des événements sportifs. dans le respect des règles de sécurité sanitaire pour éviter la propagation du COVID-19.

Mais cela n’empêche pas les sportifs d’arriver au rendez-vous avec la même envie et la même préparation et avec des objectifs très clairs. Cela a été cinq années très difficiles pour eux au cours desquelles il y a beaucoup de travail derrière eux, donc atteindre l’événement paralympique est un grand défi où ils espèrent tous donner le meilleur d’eux-mêmes et concourir au mieux de leurs capacités.

La délégation espagnole

Parmi eux figureront le 142 athlètes espagnols, dont la plupart sont déjà à Tokyo, qui participera à 15 des 22 disciplines des Jeux. Parmi ceux-ci, 33 participeront à des sports pour aveugles, 48 ​​le feront dans des disciplines pour handicaps physiques, trois seront ceux qui participeront à des sports pour handicapés intellectuels et trois autres concourront avec des athlètes atteints de paralysie cérébrale.

Une fois de plus, l’athlétisme sera le sport avec le plus de participation à la fois au niveau mondial (1 100 athlètes) et au niveau espagnol, dans la délégation duquel il y aura 28 athlètes répartis en différentes disciplines et catégories. Tous concourront dans le stade olympique de Tokyo, le même qui a accueilli les tests des Jeux de 1964.

La natation est le deuxième sport en nombre de participants. Au total, 620 nageurs, 340 hommes et 280 femmes, s’affronteront au Tokyo Aquatic Center, dont 27 espagnols.

Le basket-ball en fauteuil roulant n’est pas en reste avec 24 joueurs espagnols (hommes et femmes) qui chercheront la médaille dès le premier jour de compétition (mardi 25) face à 11 autres équipes masculines et 9 féminines.

Le plus “seul”

De l’autre côté des statistiques, en taekwondo, tir et tir à l’arc, la délégation espagnole n’a classé qu’un seul athlète. Le galicien Alexandre Vidal sera le seul joueur de taekwondo espagnol tandis que son compatriote Juan Antonio Saavedra sera le protagoniste espagnol du tournage. De son côté, le Pamplonica Mari carmen rubio Elle sera l’archère espagnole du stand de tir à l’arc du parc Yumenoshima, qui, à son tour, est l’athlète la plus âgée de la délégation espagnole à 59 ans.

Encore deux porte-drapeaux

Comme ce fut le cas aux Jeux Olympiques, la majorité des délégations auront à cette occasion avec deux porte-drapeaux lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques. Le nageur portera le drapeau espagnol Michelle alonso et le cycliste Ricardo Dix. Alonso, avec une déficience intellectuelle, est double champion olympique des îles Canaries avec les médailles d’or au 100 m brasse SB14 à Londres 2012 et à Rio 2016. Pour sa part, le vétéran cycliste valencien fera ses débuts en cyclisme à Tokyo, ses sixièmes Jeux, après avoir remporté trois médailles d’or, une d’argent et trois de bronze en natation.