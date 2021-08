Les Jeux Paralympiques de Tokyo excluent également les spectateurs

16/08/2021 à 13h40 CEST

Les organisateurs de Tokyo 2020 ils ont annoncé ce lundi que il n’y aura pas de public dans aucun des sites sportifs des Jeux Paralympiques qui débuteront le 24, mais ils ont laissé la porte ouverte à la présence d’écoliers dans le cadre d’un programme spécial. Face à l’augmentation des infections, l’état d’urgence en vigueur à Tokyo et dans les préfectures limitrophes de Saitama et Chiba, en plus de la demande de le déclarer à Shizuoka, où se trouve également le siège, “des mesures plus strictes seront prises “dans les compétitions qui s’y déroulent, “y compris l’absence de public”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Le texte, publié après une réunion à quatre voies entre le comité d’organisation des Jeux, des représentants du gouvernement central et de Tokyo, et du Comité international paralympique (IPC), également invite les citoyens à s’abstenir de s’approcher des bords des routes et d’autres lieux pour assister aux compétitions, comme cela s’est déjà produit lors des Jeux Olympiques.

Les organisateurs des Jeux Paralympiques ils n’ont pas exclu, cependant, aller de l’avant avec un programme controversé qui permet l’assistance d’un certain nombre d’écoliers aux compétitions dans le cas où les autorités locales ou les établissements scolaires le demandent, ont-ils expliqué dans la lettre. « En cas de changements majeurs dans la situation de l’infection, nous tiendrons immédiatement une autre réunion de quatrième partie pour régler le problème », ils ont ajouté.

Les organisateurs ils se sont excusés auprès de ceux qui ont acheté des billets pour les Jeux Paralympiques et a appelé à la compression. “Nous espérons qu’ils comprennent que ces mesures sont inévitables et sont mises en œuvre pour empêcher la propagation des infections. ». Tokyo 2020 a reporté la décision sur le public des Jeux Paralympiques jusqu’à la fin des Jeux Olympiques, pour évaluer la situation du covid-19 dans le pays, qui traverse sa pire vague depuis le début de la pandémie.

L’archipel est enregistrer des chiffres quotidiens record qui a dépassé pour la première fois 20 000 la semaine dernière et avoisinent ou dépassent les 5 000 à Tokyo ces derniers jours et qu’ils ont poussé leur système de santé et celui des autres centres urbains à la limite. Shizuoka était l’une des rares préfectures qui oui autorisé un certain nombre de téléspectateurs aux compétitions olympiques qui s’y déroulent fin juillet, mais a décidé d’exclure cette option pour les Jeux Paralympiques par l’aggravation des infections.