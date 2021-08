Les Jeux paralympiques débutent par une cérémonie pleine d’émotion

24/08/2021

Le à 16h11 CEST

Le stade olympique de Tokyo s’est à nouveau rempli de lumière et de couleurs 16 jours plus tard pour donner le coup d’envoi de la des Jeux Paralympiques qu’une édition de plus présente passionnante avec 4 400 athlètes, la figure la plus élevée de l’histoire, qui cherchera à donner sa meilleure version dans ces treize jours de compétition dans 22 sports dont 15 auront une représentation espagnole.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les nouvelles technologies comme cela s’était déjà produit à l’ouverture des Jeux Olympiques avec des images en trois dimensions, des lumières, des couleurs, de la danse, de la musique et diverses surprises qui ont été tenues secrètes jusqu’au dernier moment comme les derniers releveurs de la flamme paralympique, qui étaient Yui Kamiji, joueuse de bronze de tennis en fauteuil roulant à Rio, Shunsuke Uchida, joueuse de boccia et Karin Morisaki, lanceuse de poids.

L’axe principal de la cérémonie, avec le slogan « Nous avons des ailes », était la transformation du stade olympique en aéroport où l’arrêt des avions qui survolaient virtuellement cette magnifique installation située au centre de Tokyo était : les Jeux paralympiques. Une métaphore faisant référence à tout le monde Ces paralympiens ont des ailes pour voler dans leurs sports respectifs et réussir dans sa ferme intention de ne pas se limiter comme l’indique le psychologue Pep Marí pour expliquer quelle est la réalité différentielle de ces athlètes par rapport aux Olympiens. Cela nous rappelle qu’il y a des efforts et des améliorations, mais cela fait partie de tout le sport.

Cette performance était la partie la plus spectaculaire d’une cérémonie avec des protagonistes handicapés démontrant que rien ne les empêche de réaliser leurs rêves, mais qu’elle était sans âme car elle s’est déroulée sans public dans les tribunes et seuls les athlètes et les représentants des médias ainsi que les les centaines de japonais de l’organisation – vous ne pouvez pas imaginer combien il y en a partout, nous disant tous les trois mètres ce que nous devons faire et où nous devons aller – nous avons été les privilégiés qui ont pu assister au spectacle de l’ouverture de les Jeux en direct. La vague d’infections à Tokyo a contraint ses dirigeants à multiplier les restrictions pour maximiser la sécurité sanitaire quelque chose qui marquera sans aucun doute la compétition dans les prochains jours.

La délégation espagnole lors de leur défilé

| .

L’événement était présidé par le président du Comité international paralympique (CIC), Andrew Parsons, qui était accompagné de l’empereur de Japon Naruchito, le gouverneur de Tokyo, Youriko Koike, ainsi que par le président du Comité International Olympique, Thomas Bach entre autres autorités.

Les Espagnols, les plus ‘fêtes’

Le défilé des athlètes, sans doute le moment le plus attendu pour eux, a réuni un total de 163 délégations et le défilé espagnol en place 72 avec la nageuse Michelle Alonso et le cycliste Ricardo Ten comme porte-drapeaux et avec 140 autres membres de la délégation qui sont sortis avec des visages de joie et d’excitation en même temps. Comme le veut la tradition, tous ont enregistré ce moment avec leurs mobiles afin de le revivre encore et encore et de l’immortaliser. L’Espagne était l’une des délégations les plus animées et amusantes avec beaucoup de ses membres dansant et sautant pour célébrer leur présence dans un événement si important pour eux.

Un moment important de la cérémonie a été l’entrée de l’équipe afghanen, très applaudi, ainsi que lorsque les composantes de l’équipe du Japon, les plus nombreuses de toutes, se sont présentées au stade.

Comment pourrait-il en être autrement, Un hommage a également été rendu aux agents de santé et à tous les secteurs qui se sont battus pour prendre soin de la population du monde entier.

Enfin, la cérémonie n’a pas manqué le feu d’artifice qui a illuminé le ciel de Tokyo pendant quelques minutes annonçant à tous ses citoyens qu’un événement sportif important envahira leur ville pour les 13 prochains jours : les Jeux Paralympiques.