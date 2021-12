Les jeux PC Xbox Game Pass de quatre jours annoncés aux Game Awards 2021

Xbox a révélé que quatre jeux arriveront sur Xbox Game Pass sur PC à l’avenir, et ils seront annoncés aux Game Awards 2021. L’annonce note que ces quatre jeux sont des sorties le premier jour, ce qui signifie qu’ils seront lancés sur Game Passer le jour même de leur libération.

En plus des quatre titres non annoncés, plusieurs sont déjà confirmés pour le premier jour du Xbox Game Pass PC :

Lecture en cours : plus de jeux Xbox Game Pass à ne pas manquer

Actuellement, on ne sait pas si les quatre titres sont des jeux qui ont déjà été annoncés publiquement mais pas spécifiquement pour Xbox Game Pass PC ou de tout nouveaux titres qui n’ont pas encore été révélés. Quoi qu’il en soit, nous les verrons cette semaine pendant le spectacle. Assurez-vous de savoir comment regarder les Game Awards, à quelle heure et à quoi vous attendre.

Habituellement, lorsque le compte Twitter Xbox Game Pass fait ce genre d’annonces, il y a des indices cachés sur le jeu qui pourrait être ajouté. Cependant, cette fois-ci, un code de jeu était caché dans l’annonce. Il disait : « Si vous êtes le premier à éditer cette photo, félicitations à vous, voici un code. » Sûrement, quelqu’un doit l’avoir racheté maintenant!

Le prochain grand jeu à venir sur Xbox Game Pass est la campagne de Halo Infinite le 8 décembre. Dans la revue de la campagne Halo Infinite de GameSpot, Jordan Ramee a déclaré : « Halo Infinite transforme la formule vieille de deux décennies pour le mieux, donnant au protagoniste Master Chief plus caractérisation et mise en œuvre d’un monde ouvert. » Microsoft continuera à mettre ses versions propriétaires telles que Redfall et Starfield sur le service dès le premier jour.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.