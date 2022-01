Les jeux Persona classés du pire au meilleur

Image : Atlus

Persona 4 Golden, comme le reste des éditions mises à jour, est l’un des jeux les plus puissants de la série et parvient à résoudre de nombreux problèmes importants avec la version originale du jeu en introduisant des ajustements d’équilibre, des améliorations de la qualité de vie et de l’histoire réorganise. De plus, il parvient à produire une fin beaucoup plus satisfaisante que le jeu original, tout en complétant les arcs de l’histoire précédente avec du contenu supplémentaire.

Cependant, Persona 4 Golden, malgré sa distribution, se sent comme le plus faible des trois grands de la série Persona, principalement en raison de son noyau thématique plus faible. Là où Persona 3 parvient à raconter une histoire formidable sur la maladie mentale, la dépression et les pressions de la vie des adolescents modernes, et Persona 5 tente de raconter une histoire sur les institutions, le pouvoir et la façon dont nos désirs façonnent ces systèmes, Persona 4 élabore un récit sur trouver votre «vrai moi», ce qu’il sape de manière significative avec sa gestion notoirement étrange de ses personnages étranges.