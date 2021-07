Les jeux physiques d’Ori obtiennent une nouvelle version deux-en-un sur Nintendo Switch

Le distributeur de jeux physiques iam8bit a annoncé la sortie d’un double pack Ori pour Nintendo Switch avec l’aide de Moon Studios, Xbox Game Studios et du partenaire de distribution mondial Skybound Games. Cette version physique contient Ori et la forêt aveugle et Ori et la volonté des feux follets.

Cette version deux-en-un officiellement intitulée Ori: The Collection pourra bientôt être pré-commandée pour 49,99 $ USD sur le site Web iam8bit et chez les détaillants du monde entier. Il sortira le 12 octobre et comprendra les deux jeux sur une “cartouche unique”, selon le PR officiel. La même version est également livrée avec deux bandes sonores numériques et six cartes d’art à collectionner.

Parallèlement à cela, iam8bit a également annoncé une réédition de l’édition collector d’Ori – cela comprend les deux jeux (séparément) ainsi qu’une variété d’objets de collection, y compris une œuvre d’art de style vitrail “majestueuse”. Les précommandes pour cela sont également désormais en ligne pour 149,99 $ USD.

MAINTENANT disponible en pré-commande ! 💫 Découvrez la MAJESTÉ et la BEAUTÉ d’Ori, rendues vivantes grâce à notre incroyable édition Collector pour Nintendo Switch. Jetez un œil à l’intérieur. 👀 ➡️ https://t.co/fOZZCJCVWP ⬅️ pic.twitter.com/ifcOV2HL36 – iam8bit (@iam8bit) 29 juillet 2021

Ajouterez-vous l’une de ces versions physiques d’Ori à votre collection de jeux Nintendo Switch ? Dites-nous ci-dessous.