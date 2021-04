Les jeux PlayStation 5 peuvent maintenant être stockés sur des disques durs externes grâce à la nouvelle mise à jour d’avril de Sony

La société a également assuré à ses utilisateurs que le copier localement à partir d’un lecteur externe serait plus rapide et plus pratique que de le copier à partir d’Internet ou d’un disque externe.

Dans un développement crucial pour les utilisateurs de PlayStation, Sony a rendu publique sa mise à jour d’avril pour la PlayStation 5 qui comprend l’ajout de plusieurs fonctionnalités vitales à la console de nouvelle génération et la capacité tant attendue de stocker (mais pas jouer) des jeux PS5 sur un stockage externe. appareil. Le manque d’espace a été un obstacle constant pour les amateurs de jeux PlayStation, car même quelques jeux PS5 peuvent occuper tout l’espace de l’appareil, laissant les utilisateurs souhaitant avoir plus d’espace. La PS5 fournit environ 825 Go de stockage qui, après prise en compte du système d’exploitation et d’autres fichiers essentiels, ne laisse que 667 Go d’espace pour les jeux.

Sony permet aux utilisateurs de stocker des titres PS4 rétrocompatibles sur les disques externes. Cependant, la même fonctionnalité n’était pas disponible pour les jeux PS5. La société a expliqué la justification de ne pas étendre la fonctionnalité aux jeux PS5 en affirmant que les jeux PS5 sont conçus de manière à ne fonctionner à leur vitesse optimale que s’ils peuvent tirer parti du SSD ultra haute vitesse de la console. Par conséquent, les utilisateurs devraient toujours copier les jeux du lecteur externe vers le SSD principal de la console avant de pouvoir jouer aux jeux. La société a également assuré à ses utilisateurs que le copier localement à partir d’un lecteur externe serait plus rapide et plus pratique que de le copier à partir d’Internet ou d’un disque externe.

Ainsi, les amateurs de jeux PlayStation 5 devront désormais se contenter de stocker les jeux supplémentaires PS5 dans un stockage externe et de les copier sur le SSD de la console au fur et à mesure qu’ils voudront y jouer. À long terme, l’entreprise pourrait envisager de permettre à ses utilisateurs de lire directement à partir du disque dur externe. Selon un rapport de Bloomberg, la société pourrait annoncer la bonne nouvelle cet été.

Parmi les autres fonctionnalités qui ont été ajoutées dans la mise à jour d’avril, il y a des options pour désactiver rapidement le chat en jeu au niveau du système, ce qui était en fait un problème récurrent avec Destruction: AllStars. Les utilisateurs ont également eu la possibilité de gérer individuellement les lecteurs ouvertement bruyants ou silencieux.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.