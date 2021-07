Les jeux PlayStation Plus d’août ont été accidentellement divulgués sur le site Web de Sony

La gamme PlayStation Plus d’août a été révélée par Sony, et un peu tôt aussi, semble-t-il.

Apparemment, Sony a accidentellement posté ce qui s’en vient PlayStation Plus en août plus tôt que prévu.

La liste des jeux a depuis été supprimée, mais comme toujours, Internet était plus rapide que le doigt de quiconque n’est capable d’appuyer sur le bouton de suppression.

Les jeux inclus dans la programmation sont Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville et Tennis World Tour 2.

Déjà sorti sur PC, Hunter’s Arena : Légendes est un jeu de bataille royale à 30 joueurs, et il a déjà été annoncé comme une sortie le premier jour sur PlayStation Plus pour août, pour PS4 et PS5; Cependant, selon la liste d’août, les membres Plus n’obtiendront que la version PS5. Il est possible que Sony ait omis par erreur la version PS4 de la liste ou que le plan de sortie ait changé. Nous devrons attendre l’annonce officielle du mois d’août pour en être sûr.

PopCap’s Plantes contre Zombies : Bataille pour Neighborville, venant également au service, et il trouve Neighborville envahi par, eh bien, les zombies.

Le jeu est composé de diverses régions telles que des zones de liberté et des centres sociaux comme Dave Manor, où vous pouvez vous connecter avec d’autres joueurs et personnaliser vos plantes ou zombies jouables préférés avec des tenues. Il y a aussi la région de Thunderdome qui est une arène de combat.

De nouvelles classes de jeu en équipe sont également introduites avec le jeu, vous permettant, à vous et à vos amis, de jouer en une seule unité. Le jeu comprend également un écran partagé coopératif. Le jeu est initialement sorti en octobre 2019 pour PC, Xbox One et PlayStation 4.

Et puis, il y a Tour du monde de tennis 2 sur le dossier. Ici, vous incarnez les meilleurs joueurs du monde, vous vous efforcez de maîtriser chaque surface, de perfectionner votre jeu et de faire de votre mieux pour dominer le circuit mondial. Vous pouvez choisir parmi plusieurs modes de jeu, avec des jeux en simple et en double, locaux et en ligne. Il existe également un mode Carrière où vous pouvez gérer une saison, le personnel, l’équipement et les sponsors.

Les jeux seront disponibles le 3 août, ce qui signifie que vous avez jusque-là pour jouer aux offres de juillet : A Plague Tale : Innocence, Call of Duty : Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds.