Les jeux PlayStation Plus d’août sont-ils bons ? PvZ, Hunter’s Arena : Légendes

Par Tom Orry

5 août 2021 10:04 GMT

Nous sommes à quelques jours d’août 2021 et le mois Jeux PlayStation Plus sont disponibles en téléchargement. Si vous avez un abonnement PS Plus actif, vous pouvez obtenir ces jeux sans frais supplémentaires. Mais sont-ils bons ?

Regarder sur YouTube

Les jeux PlayStation Plus d’août 2021

Hunter’s Arena : Legends (PS5, PS4) Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville (PS4) Tennis World Tour 2 (PS4)

Dans la vidéo ci-dessus, nous détaillons les trois jeux inclus dans la gamme PS Plus d’août. Bref, c’est un sac plutôt mixte.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville est, selon nous, le jeu de la plus haute qualité ce mois-ci. Ne laissez pas les visuels caricaturaux vous tromper en pensant que celui-ci est destiné uniquement aux enfants, car ce n’est pas le cas. C’est génial pour tous ceux qui aiment un bon jeu de tir en équipe, et cela a même une certaine valeur si vous prévoyez de jouer en solo.

Hunter’s Arena: Legends est tout nouveau, offrant une expérience de bataille royale avec un gameplay de combat au corps à corps. Les premières impressions de celui-ci n’étaient pas excellentes, mais Dorrani a trouvé que cela l’avait poussé une fois qu’il s’était un peu plus habitué au déroulement du gameplay.

Vous pouvez probablement éviter de télécharger Tennis World Tour 2. Ce jeu de simulation de sport n’est tout simplement pas très agréable à jouer, ce qui le rend plutôt décevant si vous vous attendez à quelque chose à la hauteur de Virtua Tennis.

C’est votre lot pour ce mois-ci. Dirigez-vous vers les commentaires pour partager vos réflexions sur la vidéo et les jeux inclus dans la gamme PS Plus d’août. Si vous recherchez plus de jeux, rendez-vous sur notre page des dates de sortie des jeux vidéo, pour obtenir des informations sur tous les jeux à venir plus tard dans l’année et au-delà.

