Les jeux PlayStation Plus de décembre sont Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell et Lego DC Super-Villains

Sony a annoncé la programmation de décembre de PlayStation Plus titres.

Évidemment, vous savez déjà ce qu’ils sont grâce à une fuite antérieure, mais c’est bien quand les choses sont officialisées.

L’un des titres est Godfall : édition Challenger, ce qui est différent de la version originale. Celui-ci est destiné aux débutants, car il permet aux nouveaux joueurs de découvrir le trio de modes de fin de partie du jeu, moins le contenu de l’histoire du jeu de base et les extensions Fire & Darkness.

Avec cette édition, vous pouvez instantanément vous hisser au niveau maximum (50), ce qui vous fournira également de nombreux points de compétence et des armes mortelles. Il y aura trois modes de fin de jeu à jouer : Lightbringer, Dreamstones et Ascended Tower of Trials.

Tous les joueurs existants de Godfall recevront gratuitement la mise à jour The Challenger, qui ajoute de nouveaux produits cosmétiques pour vaincre les boss de la campagne, ainsi que la possibilité de rejouer les missions de l’histoire. Tous les joueurs auront également accès aux nouvelles quêtes qui récompenseront le butin légendaire. Encore une fois, toutes les fonctionnalités de Challenger sont disponibles pour les joueurs Godfall existants en plus des propriétaires de Challenger Edition et le jeu est compatible avec le jeu original et prend en charge le jeu cross-gen sur PlayStation 4 et 5.

Aux côtés de Godfall: Challenger Edition est le RPG de type Souls Carapace mortelle. Dans celui-ci, vous pouvez choisir parmi l’une des quatre classes, appelées coquillages, avant de voyager à travers différents pays. L’histoire du jeu se déroule à travers la tradition et le dialogue, et les patrons sont plutôt coriaces, alors préparez-vous à mourir plusieurs fois en essayant d’en maîtriser un.

Le troisième jeu à venir ce mois-ci est Les super-vilains de Lego DC.

Les trois titres seront disponibles à partir de 7 décembre et rester en service jusqu’à 3 janvier 2022. N’oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger les titres bonus PS VR The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition, The Persistence et Until You Fall jusqu’au 3 janvier également.

Vous avez également encore beaucoup de temps pour télécharger les titres de novembre Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, First Class Trouble et Knockout City.