Les jeux PlayStation Plus de septembre incluent Overcooked: All You Can Eat et Predator: Hunting Grounds

Sony a annoncé la PlayStation Plus jeux pour septembre, et ce qui est inclus ne devrait pas surprendre.

Comme cela a été divulgué plus tôt cette semaine, les jeux sont Overcooked: All You Can Eat, Predator: Hunting Grounds et Hitman 2.

All You Can Eat contient à la fois Overcooked, Overcooked 2 et tout le contenu supplémentaire dans un seul paquet et remasterisé pour ce qu’on appelle l’édition définitive. Dans le jeu, vous pouvez profiter des modes campagne, survie et entraînement, ainsi que du nouveau mode d’assistance.

Dans le jeu de tir multijoueur asymétrique Predator : Hunting Grounds, vous serez opposé à Predator. En tant que membre d’une escouade de quatre personnes, vous devrez accomplir des missions difficiles avant que le prédateur ne vous trouve ou ne devienne le prédateur et chasse votre proie.

Et enfin, il y a Hitman 2, qui n’a vraiment pas besoin d’être présenté. Comme pour les autres jeux de la série, vous voyagerez à travers le monde et suivrez des cibles. Cette fois-ci, votre mission principale est d’éliminer le client fantôme et de démêler sa milice, mais cette personne a un passé secret qui change tout pour l’agent 47 une fois qu’il l’a découvert. Oh, et tu peux éliminer Sean Bean. Pauvre gars. Il ne semble jamais faire de pause.

Les trois jeux seront disponibles du mardi 7 septembre au lundi 4 octobre. Cela signifie que vous n’avez plus que quelques jours pour vous adonner aux titres d’août : Hunters Arena Legends (PS5), Tennis World Tour : Complete Edition et Plants vs. Zombies : Bataille pour Neighborville.