Les jeux Pokémon Diamond Pearl Switch ont un problème de clonage massif

Capture d’écran : Nintendo

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ne sont sortis que depuis quelques jours et les joueurs sont déjà tombés sur un énorme problème qui vous permet de cloner à l’infini n’importe quel Pokémon du jeu, y compris les objets rares qu’ils détiennent. Cela signifie que cela sert également d’astuce de duplication et casse efficacement le jeu.

Il semble que l’astuce ait été découverte pour la première fois par l’utilisateur de Twitter Kevinfor5 qui en a parlé hier soir. Cela commence rapidement à circuler maintenant, en partie parce que c’est si facile à faire. Ce matin, l’utilisateur de YouTube et speedrunner Orcastraw a publié un guide vidéo simple sur l’astuce de clonage qui dure moins d’une minute.

Voilà comment cela fonctionne:

Mettez un Pokémon dans le coin inférieur droit d’une case 1. Mettez un Pokémon dans le coin inférieur droit de l’une des cases 2. Enregistrez le Pokémon dans la case 1 la Battle Box Parlez à la femme de la garderie de Solaceon et sélectionnez le Pokémon dans la case 2Echangez les Box 1 et 2 puis terminez de donner le Pokémon à la garderieChoisissez maintenant un Pokémon « poubelle » à enregistrer dans la Battle Box et il sera suppriméAjoutez un deuxième Pokémon puis vérifiez son statut et il sera cloné

Je l’ai essayé moi-même et je peux confirmer que cela fonctionne, du moins pour le moment. L’astuce peut être utilisée pour dupliquer des Pokémon légendaires comme Dialga et des objets uniques comme le Master Ball. La seule exigence est que vous ayez suffisamment progressé dans le jeu pour atteindre Solaceon (ce qui se produit peu de temps après avoir terminé le deuxième gymnase).

C’est loin d’être la première fois que des problèmes de clonage sont découverts dans la série, y compris dans Diamond et Pearl, mais il est surprenant d’en voir un surgir si peu de temps après sa sortie dans un jeu Pokémon moderne. Qui a besoin de s’amuser avec des Pokémon piratés alors que le jeu lui-même vous permet de générer le vôtre ? Kevinfor5 prétend déjà avoir trouvé une autre méthode de duplication encore plus efficace plus tôt ce matin.

Pokémon BDSP était corrigé jusqu’au jour de la sortie, et je suis sûr que d’autres correctifs sont en cours. Ce nouveau problème de clonage sera probablement en tête de liste à l’avenir.