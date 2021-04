Les jeux premium Call of Duty ont atteint 400 millions de ventes

Les titres Premium Call of Duty se sont vendus à 400 millions d’exemplaires à ce jour.

Le jalon a été annoncé dans un article sur le site Web de la franchise, dans lequel l’éditeur Activision a remercié son énorme public qui s’est accumulé depuis ses débuts en 2003. Cela signifie que la série s’est vendue à environ 100 millions de jeux depuis mai 2019, lorsque la société a révélé que la série Call of Duty a enregistré plus de 300 millions de ventes.

Cette dernière étape intervient également au moment où Activision a révélé que la version gratuite de Battle Royale, Call of Duty: Warzone, a attiré 100 millions de personnes depuis sa sortie en mars 2020.

Ces utilisateurs ne sont pas inclus dans les 400 millions de statistiques, étant donné que Warzone est gratuit. Il en va de même pour les 300 millions de personnes qui ont téléchargé Call of Duty: Mobile à ce jour.

«Tout en célébrant le nombre de joueurs qui ont rejoint Warzone, nous avons également franchi une autre étape importante dans la franchise: plus de 400 millions de jeux premium Call of Duty ont été vendus depuis le tout premier lancement de Call of Duty® en octobre 2003, au La dernière version de la franchise de Call of Duty®: Black Ops Cold War en novembre 2020 », a écrit Activision.

“Merci d’avoir créé d’innombrables souvenirs, partagé des expériences avec des amis et de faire partie de la plus grande communauté du monde.”

Au cours des 12 mois se terminant en décembre 2020, la société a révélé que Call of Duty avait généré 3 milliards de dollars de réservations nettes.

