Les jeux Prime Gaming de janvier 2022 incluent Star Wars: Jedi Fallen Order, Total War: Warhammer, plus

Les membres de Prime Gaming reçoivent un beau lot de titres ce mois-ci.

Il y a aussi quelque chose pour tout le monde sur la liste : conduite, simulation, action, aventure, etc.

Les jeux de ce mois-ci incluent Star Wars : Jedi Fallen Order, Total War : Warhammer, WRC 7, Two Point Hospital, Fahrenheit : Indigo Prophecy Remastered, et plus encore.

Voici la liste complète de ce que les membres Prime obtiennent ce mois-ci :

Star Wars Jedi: Fallen Order sur Origin Total War: Warhammer World War Z: Aftermath Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered WRC 7 FIA World Rally Championship Abandon Ship Paper Beast – Édition pliée In Other Waters Two Point Hospital

Il y a aussi un nouveau lot de butin pour des jeux tels que League of Legends, Valorant, GTA Online, Fall Guys, Apex Legends, Battlefield 2042, Destiny 2, Call of Duty Mobile, Rainbow Six Siege, Madden NFL 22, Brawlhalla, Roblox, Assassin’s Creed Valhalla, et bien plus encore.

Alors connectez-vous à votre compte et téléchargez ces jeux et butins avant février.