Les jeux PS Plus pour la fuite de novembre

L’agrégateur d’offres français Dealabs a apparemment fuité les jeux PlayStation Plus du mois prochain (merci, PlayFront). Alors que la liste a depuis été supprimée du site des codes promotionnels, PlayFront a récupéré la liste des jeux avant qu’elle ne soit supprimée.

Les jeux PS Plus de novembre

Voici dans quoi vous vous engagez Les jeux gratuits de novembre avec PS Plus :

The Walking Dead: Saints & Sinners (Playstation VR) Kingdoms of Amalur Re-Reckoning (PS4) First Class Trouble (PS4/PS5) Knockout City (PS5)

Les joueurs PS4 recevront Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, qui est un remasterisation d’un RPG classique culte. Dans certaines régions, Amalur est remplacé par The Sexy Brutale, un jeu de réflexion occulte.

Pour ceux qui ont PSVR, The Walking Dead: Saints & Sinners est un jeu d’action brillant et immersif, et l’un des meilleurs jeux à part entière sur les appareils de réalité virtuelle.

Sur PS5, nous avons First Class Trouble, qui est un peu comme Among Us avec un plaisir physique supplémentaire. Ensuite, il y a aussi Knockout City, le jeu compétitif de ballon chasseur d’EA.

C’est un assez bon mois pour les jeux si la fuite est précise. Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Dealabs a divulgué PS Plus à l’avance, et ces fuites ont été exactes dans le passé.

Si vous n’avez pas encore téléchargé les offres d’octobre, vous avez jusqu’à la fin du mois pour télécharger Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 et Mortal Kombat X.

Ce soir, le PlayStation Showcase revient, au cours duquel il y aura probablement une annonce officielle des jeux PS Plus de novembre. Sony présentera également quelques titres à venir, dont Little Devil Inside.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

