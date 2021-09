“Les jeux psychologiques laissent Max Verstappen froid”

Christian Horner a dit à Lewis Hamilton de ne pas s’embêter à jouer à des jeux d’esprit avec Max Verstappen, ils le laissent “froid”.

Cette année, la Formule 1 assiste à une bataille palpitante pour le titre du championnat des pilotes, une bataille qui devrait se dérouler jusqu’au dernier drapeau à damier de la saison.

Verstappen et Hamilton sont séparés par deux petits points en faveur du champion du monde en titre, Verstappen ayant plus de victoires, sept à cinq, mais aussi plus d’abandons.

Après son plus récent abandon, un accident avec Hamilton à Monza, le pilote Mercedes a déclaré qu’il sentait que Verstappen ressentait la pression.

Horner dit que ce n’est pas vrai.

Parlant du GP de Russie, une course dans laquelle Verstappen est passé de P20 à P2, le patron de l’équipe a déclaré à ServusTV : « Nous avons encore sept courses et nous avons besoin de beaucoup de points pour que les deux pilotes puissent rattraper leur retard.

« Max a la capacité de gérer la pression, on l’a vu à Zandvoort [Verstappen’s home race]. Il était aussi extrêmement impressionnant en Autriche.

“Max n’est distrait par rien, les jeux psychologiques le laissent froid.”

Verstappen a sans doute placé l’un de ses meilleurs pilotes de la saison au Grand Prix de Russie, passant de la 20e place sur la grille au podium.

Le Néerlandais a commencé la course tout au fond du peloton après avoir été touché par une pénalité moteur après avoir pris son quatrième PU de la saison.

Horner a révélé que Red Bull avait envisagé de changer le groupe motopropulseur de Verstappen au Grand Prix de Belgique, à Spa, une piste sur laquelle les pilotes pouvaient dépasser, mais a décidé de ne pas le faire.

Cela s’est avéré être un bon appel.

“Nous avons délibérément accepté le penalty à Sotchi”, a-t-il déclaré.

« C’était un résultat très important pour Max et un super grand prix. Avec son expérience et son talent, il a su tirer le meilleur parti de la course. Vous ne pouviez pas demander plus.

« A Spa-Francorchamps, on se demandait déjà s’il fallait changer de moteur. Heureusement, nous ne l’avons pas fait à cause de la pluie dimanche.

Avec Red Bull à 33 points de Mercedes dans la course au championnat des constructeurs, l’équipe pourrait pourtant signer son premier doublé depuis 2013.

Horner dit que son chauffeur est prêt, tout comme l’équipe.

“Max conduit mieux que jamais et est maintenant prêt pour le titre”, a-t-il ajouté.

« L’équipe est motivée. Cette bataille est très amusante pour tout le monde. Dans l’usine, on sent cette tension électrisante, c’est contagieux.

