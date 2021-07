Les jeux qu’Android Auto intégrera le sont aussi | La technologie

in

Les plans de Google passeraient par l’ajout de jeux à Android Auto. Les dernières recherches montrent qu’il peut être lu à partir de l’écran du véhicule.

Google a des plans pour Android Auto et l’un d’entre eux est que les utilisateurs peuvent jouer à partir de l’écran des véhicules. Ce mouvement pourrait avoir été initié par les possibilités qu’offre Tesla dans ses véhicules, en fait, sa dernière voiture peut déplacer des jeux de nouvelle génération comme CyberPunk 2077.

Dans Android Auto, la situation serait assez différente et les jeux auxquels on pourrait jouer ont été développés pour Android, ils ne sont donc pas triples. Bien sûr, Google permettrait à ses utilisateurs de jouer chaque fois que le véhicule est à l’arrêt. De plus, il est indispensable d’avoir un écran tactile dans l’habitacle.

La nouvelle de cette possibilité vient de la main de XDA, qui a décidé de percer tous les secrets de la nouvelle mise à jour Android Auto et à l’intérieur, il a découvert l’intégration avec l’application GameSnacks. Cette application est une plateforme de mini-jeux simples développée en HTML5.

Les jeux GameSnacks ne sont pas nouveaux dans les produits de Google, puisque dans le passé ceux de Mountain View ont intégré cette application dans Google Chrome. Développés dans un langage tel que HTML5, ils pourraient être utilisés depuis le navigateur sans aucun problème. Ils sont également inclus dans Google Assistant et Discover.

L’étape logique est qu’ils sont également à l’intérieur d’Android Auto. Les jeux qu’ils ont testés sur XDA sont simples et la plupart ressemblent à des versions mises à jour de jeux classiques. Les jeux qu’ils ont découverts sont : ZooBoom, ONET Connect, Cannonballs 3D et Pin the UFO.

Pour le moment, Google n’a fait aucun commentaire à ce sujet. La vérité est que, si c’était une surprise, cela n’a pas du tout fonctionné. Nous devrons attendre la déclaration officielle et vérifier si cette fonctionnalité atteint tous les pays en même temps.