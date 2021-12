Les jeux rétro Nintendo coûtent trop cher, mais la nostalgie coûte cher

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Pendant les vacances, nous republions certains de nos meilleurs reportages, interviews, articles d’opinion et points de discussion des 12 derniers mois de la part du personnel et des contributeurs – des articles qui, selon nous, représentent notre meilleur de 2021. Vous y trouverez notre mélange habituel de prévenance, de frivolité, d’expertise rétro, de nostalgie du jeu et, bien sûr, d’enthousiasme pour tout ce qui concerne Nintendo. Profitez!

Nous sommes en 1999. Je suis dans un JEU, dans le centre-ville de Loughborough. Le tapis gris est collant, les horribles lumières fluorescentes sont si faibles que je peux à peine voir, et tout sent la sueur éventée. Je suis dans la section N64 avec mon frère, nous tenons tous les deux une petite fortune en argent de poche, parcourant des jeux dont nous ne savons rien, car nous ne savons pas encore qu’il existe des critiques. Nous sommes des enfants et nos habitudes d’achat ont tendance à être dictées par les couleurs les plus vives et ce que nous pouvons réellement atteindre.

Nous achetons une copie à plein prix de Les coureurs de Lego, parce que les enfants sont des idiots.

Nous sommes en 2005. Mon frère et moi sommes de retour dans le même JEU. je presse une copie de Paper Mario : La porte millénaire si serré qu’il pourrait se casser en deux. Guitar Hero – qui vient de sortir cette année – domine le magasin, une énorme tour de téléviseurs à tube cathodique avec des instruments en plastique attachés par des fils et des mesures de sécurité, car c’est Loughborough, et la probabilité qu’une guitare en plastique inutile soit entaillée est étonnamment élevée.

Je jouais tellement d’heures à Paper Mario que j’avais des ampoules sur mes coussinets de pouce. Valoir la peine.

Nous sommes en 2011. Je suis à l’université maintenant, non grâce à mes heures passées à jouer à des jeux au lieu de faire mes devoirs. Je possède une Wii et une DS, qui sont toutes deux ma principale source de divertissement entre (et parfois à la place) des conférences et des essais. Je n’ai pas beaucoup d’argent. Je contourne ce problème en louant des jeux que je ne suis pas convaincu que j’aimerai, et en achetant des jeux que je sais que j’aimerai. J’échange ensuite les jeux au HMV voisin, où je reçois un retour infime sur mon investissement, mais au moins maintenant je peux acheter du papier toilette et des nouilles instantanées, les deux choses nécessaires pour survivre.

Je ne réalise pas encore combien d’argent mon habitude d’échange me coûtera à long terme. J’échange des jeux Ace Attorney, des jeux Zelda et – ça me fait mal de le dire – tour de fantôme. J’ai adoré ces jeux, et il y a des moments où je ne peux presque pas les lâcher à la caisse. J’utilise les quinze livres que je reçois en retour pour essuyer mes larmes, puis je dépense le tout pour un seul pli.

Nous sommes en 2015. J’ai un travail (yay !) dans le journalisme de jeux (oh non). Les emplois signifient de l’argent, et l’argent signifie acheter des choses dont je n’ai pas besoin, comme les jeux vidéo que je possédais sur eBay. J’achète une copie sans boîte de Harry Potter et la pierre philosophale pour Game Boy Color, puis j’achète une Game Boy Advance SP pour y jouer. Ce n’est pas le SP tribal cool que j’ai toujours voulu, mais je vais me débrouiller.

J’achète Paper Mario: The Thousand Year Door à un gars qui dit qu’il n’a pas la boîte, le manuel ou même quoi que ce soit pour mettre le petit disque, alors il me l’envoie emballé dans du papier bulle et j’espère, et c’est honnêtement un miracle qu’il m’arrive sans être cassé. Cela me coûte TRENTE-CINQ LIVRES BRITANNIQUES pour l’honneur d’avoir un petit morceau de plastique brillant contenant un jeu auquel j’ai joué jusqu’à la fin plus de fois que j’ai fait tout ce qui a rendu mes parents fiers.

Quelques mois plus tard, je déménage au Canada et je laisse le morceau de plastique coûteux dans la maison de mon père en lieu sûr, malgré le fait que je suis presque sûr que c’est lui qui a vendu mon exemplaire original.

L’année est maintenant 2021, et nous sommes tous rattrapés. Des jeux brillants sont passés entre mes mains au cours des décennies où je suis en vie, et je les ai tous laissés filer comme du sable de diamant entre mes doigts. Je maudis la version passée de moi qui ne savait pas ce qu’elle avait, même si elle n’avait pas non plus d’argent, donc je ne peux pas vraiment lui en vouloir.

Tu sais qui je blâme ? Nintendo. Bien que leurs jeux se vendent à des milliers, des millions d’exemplaires, ils insistent sur le fait que leurs prix ne devraient jamais baisser et ils refusent de réimprimer d’anciens jeux, même si des dizaines d’entre nous les supplient depuis des années. En conséquence, les jeux GameCube coûtent toujours autant aujourd’hui qu’au lancement, et souvent plus ; un exemplaire de Ghost Trick à lui seul me coûtera environ quarante livres sans la boîte ni le manuel.

si un jeu est bon, ou rare, ou vieux (ou les trois), alors les gens peuvent facturer quatre-vingts livres et quelqu’un l’achètera. C’est le prix de notre enfance, l’impôt que nous payons sur la nostalgie.

Mais il n’y a aucune vraie raison pour que ces jeux soient aussi chers. Comme Alex et Jon le soulignent dans leur vidéo ci-dessus, ils sont chers parce que nous décidons qu’ils sont chers. Offre et demande, bébé. L’argent n’est pas réel. Tout comme la débâcle du cours des actions de GameStop, il s’agit de la valeur perçue de quelque chose – si un jeu est bon, ou rare, ou ancien (ou les trois), alors les gens peuvent facturer quatre-vingts livres et quelqu’un l’achètera. C’est le prix de notre enfance, l’impôt que nous payons sur la nostalgie.

Il n’y a aucun moyen de contourner cela non plus. Les magasins de jeux d’occasion comme CeX au Royaume-Uni connaissent la valeur de leur stock, facturant 70 £ pour une copie d’occasion de Pokémon HeartGold même s’il ne vient pas avec le module complémentaire Pokéwalker. J’ai déjà essayé d’acheter des copies de jeux étrangement bon marché sur eBay, seulement pour découvrir qu’il s’agissait de faux. Une fois, j’ai acheté une copie de L’histoire intérieure de Bowser seulement pour découvrir que c’était en fait Alex Rider : Stormbreaker sur DS, un jeu tellement haletant qu’il obtient une note de 48% sur Metacritic.

Maintenant, au crédit de Nintendo, ils sortent occasionnellement des rééditions, donc je peux réellement jouer à l’histoire intérieure de Bowser maintenant, en supposant que je puisse trouver une copie 3DS. Mais certains jeux restent perpétuellement méconnus par ol’ Ninty, et malgré quelques, hein, de très bonnes suites de Paper Mario (ne me parlez pas de Autocollant Étoile), rien ne se rapproche de la Porte des Mille Ans. De plus, je suis à peu près certain que Capcom ne va pas sortir une version HD Switch de Apollo Justice : Ace Avocat, un jeu qui est mon préféré du canon Ace Attorney, une opinion que je suis probablement le seul à avoir.

Il n’est pas surprenant que les gens réclament des remakes de jeux comme Pokémon Diamant et Perle. Un coup d’œil rapide sur eBay montre que vous devrez payer environ 40 £ pour la carte de jeu et 90 £ pour une boîte scellée. Écoutez, le prix de Ghost Trick, je peux le comprendre – ce jeu est un joyau, mais il n’en a vendu que quelques centaines de milliers dans le monde. Pokémon Diamant et Perle s’est vendu à 17,67 millions d’exemplaires. C’est assez honnête pour me donner envie de pénétrer dans le QG de Nintendo et de me servir d’une ou deux copies scellées de leurs coffres.

Certaines personnes connaissent la valeur de ce qu’elles ont et refusent de vendre, mais d’autres n’ont absolument aucune idée qu’elles sont assises sur une fortune potentielle.

Les énormes ventes de jeux DS signifient que ces morceaux de plastique coûteux se trouvent simplement dans des tiroirs, des armoires et d’énormes bacs en plastique dans les garages du monde entier. Certaines personnes connaissent la valeur de ce qu’elles ont et refusent de vendre, mais d’autres n’ont absolument aucune idée qu’elles sont assises sur une fortune potentielle. Comme Jon et Alex en discutent dans la vidéo, votre meilleur pari pour les jeux rétro à bas prix est les magasins de charité, les vide-greniers et peut-être même les enchères immobilières, mais je ne peux pas dire que j’ai essayé ce dernier. Même dans ce cas, la probabilité de trouver quelque chose que vous voulez réellement est à peu près aussi faible que de trouver une copie vierge de Sonic Adventure 2: Bataille dans la salle de bain d’un métro.

Il est difficile de savoir comment résoudre ce problème. Il n’y a probablement pas de solution pour le moment. Certains d’entre vous sont probablement assis sur des milliers de livres de jeux, sachant que vous n’étiez pas un idiot comme moi, et que vous les avez conservés au fil des ans, et je ne vous en veux pas.

Le pire, c’est qu’une fois que je possède les jeux, je n’y joue plus. J’ai emménagé avec mon partenaire récemment, et il fait partie de ceux qui gardent tout. Il a un Commodore 64 qu’il utilise pour la décoration et une collection GameCube qui est meilleure que celle que j’avais quand j’étais enfant. Il possède toutes les vieilles consoles Nintendo, ainsi qu’un tas de contrôleurs qui, comme le mien, n’ont pas de taches de vernis à ongles étranges. Il a sorti son exemplaire de Paper Mario: The Thousand-Year Door lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, car il savait que c’était mon jeu préféré.

Depuis quatre ans que nous sommes ensemble, nous n’y avons jamais joué.

S’agit-il de nostalgie ? S’agit-il de posséder des petits morceaux de notre enfance ? S’agit-il simplement d’essayer de récupérer les années que nous avons perdues en dépensant constamment de l’argent pour nous entourer d’accessoires qui nous font ressentir un tout petit peu de la joie que nous avons oubliée depuis longtemps ? Essayons-nous tous de recréer une époque où les choses étaient plus simples ?

Il est difficile de mettre un prix sur la valeur de la mémoire, mais certaines personnes l’ont fait, et c’est quatre-vingts livres. Sans boîte.