Les jeux rétro PSP et Nintendo DS deviennent chers

Les Universal Media Discs (UMD) de la PSP offrent de beaux affichages. Ici, sur une photo de 2004, un visiteur de l’exposition du jeu E3 en regarde un tas. Photo : David McNew (.)

Alors que la sortie de 2004 de la Nintendo DS et de la PlayStation Portable semble si récente, c’était il y a dix-sept ans. À près de deux décennies, les deux ordinateurs de poche seront bientôt considérés comme rétro.

Si vous êtes un adolescent, ces consoles peuvent sembler vieilles. Mais je ne le suis pas, et je me souviens encore très bien d’avoir fait la queue à Yodobashi Camera à Osaka pour les deux. Il n’y a pas si longtemps. (Face-le Brian, tu es vieux -Ed)

Un récent article de Nikkan Spa sur Livedoor News souligne que parmi les fervents passionnés, il y a eu une forte hausse des prix au Japon pour certains jeux DS et PSP. Comme c’est le cas avec ce genre de chose, tous les jeux ne seront pas proposés à des prix plus élevés, mais les jeux tiers en particulier se portent actuellement bien en termes de revente. Nintendo et Sony ont sorti un grand nombre de leurs hits propriétaires, ce qui explique pourquoi ceux-ci pourraient ne pas rapporter le même prix parmi les collectionneurs.

Par exemple, le jeu d’aventure Kouenji Joshi Soccer 2 pour Nintendo DS coûtait moins de 1 000 yens (9 $) jusqu’en octobre dernier environ. Maintenant, la valeur a augmenté de plus de dix fois et se situe au nord de 10 000 yens (90 $). Ivy The Kiwi?, sorti en 2009 sur DS, et conçu par Yuji Naka de la renommée Sonic, se vend maintenant jusqu’à 15 000 yens (135 $).

Le collectionneur de jeux rétro Taro Nomi dit à Nikkan Spa que les « jeux de filles », ou jeux dans lesquels les joueurs interagissent avec de jolies filles, sont populaires parmi les collectionneurs de PSP. L’ordinateur de poche a vu un certain nombre de ces types de jeux, mais ceux qui n’étaient pas des succès, explique Nomi, avaient de faibles tirages, de sorte que ces titres sont devenus de plus en plus difficiles à obtenir.

Avant l’interdiction de voyager au Japon, les touristes achetaient des jeux rétro qui ne nécessitaient pas une grande capacité de lecture en japonais. Nomi dit que pendant la pandémie, le marché s’est recalibré pour les collectionneurs au Japon, c’est pourquoi les jeux avec plus de texte et destinés au public japonais, comme Kouenji Joshi Soccer 2, ont commencé à devenir plus chers.

Alors que les jeux sont de plus en plus vendus numériquement, la qualité tangible des jeux DS et PSP continuera à devenir précieuse pour les collectionneurs. C’est seulement inévitable.