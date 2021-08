Les Jeux sont pour les frères

Les familles partagent d’innombrables choses, des aspects plus bureaucratiques tels que les noms de famille à des aspects plus scientifiques tels que l’ADN. Les goûts aussi. Pour les frères allemands Braunschweig, la natation a été un maillon et les Jeux un autre. Ole, 23 ans, a participé aux Jeux olympiques il y a quelques semaines et Malte, 21 ans, a fait ses débuts en piscine ce dimanche dans le 50 mètres libre S9 et répétera demain, lundi, dans la série du 100 mètres dos. Ces Tokyo sont leurs premiers Jeux Paralympiques.

Malte est né avec la dysmélie, une maladie congénitale pour laquelle il souffre d’une malformation au bras droit. Cela faisait de la natation une bonne alliée au quotidien, même si son plus grand stimulus pour commencer était à la maison. Son frère aîné a pris ses premiers coups alors qu’il n’avait que cinq ans et il a suivi avec trois. Lorsqu’il s’agissait de sceller son billet pour les Jeux, l’ordre a été inversé. Malte l’a obtenu en premier et Ole, en avril. La fédération internationale a exigé un temps inférieur à 53,85 et il a nagé en 53,74 secondes, ce qui a failli faire une crise cardiaque de la famille Braunschweig.

Leur rêve est devenu réalité et ils ont tous deux partagé la même piscine au centre aquatique de Tokyo, à quelques semaines d’intervalle.. La pandémie a fait qu’Ole n’a pas pu rester en ville pour encourager son frère depuis les tribunes et suivre son évolution. Malte a vécu sa débuts internationaux aux Championnats d’Europe de Dublin 2018 et au Championnat d’Europe à Madère, il a remporté la sixième place au 100 m nage libre, tandis qu’au dos, il a terminé septième.

Son défi est de se faufiler dans une finale et d’aspirer à une médaille, quelque chose que ses parents devront suivre à distance. Ils sont précisément le moteur de Malte, qui veut leur montrer que tous les sacrifices jusqu’à présent en ont valu la peine. « Je voulais jouer au football, mais mes parents ne l’ont pas fait. Ils pensaient que nager était mieux pour moi à cause de mon handicap et ils ne voulaient pas non plus aller dans deux endroits différents le week-end. », a-t-il plaisanté dans une interview accordée à Bild, où il a également souligné le rôle de son frère le défendant des taquineries à l’école : “Il a toujours pris soin de moi.”

Los Zarzuela, quelle paire de jumeaux !

L’équipe espagnole de basket-ball de chaise a les frères Zarzuela dans ses rangs, Alejandro et Pablo. Les jumeaux ont déjà coïncidé aux Jeux de Rio 2016, où ils ont obtenu une médaille d’argent, et maintenant ils le font à Tokyo 2020. Alejandro, l’aîné, était dans ceux de Londres 2012, dans lequel notre équipe a donné la cloche avec une cinquième place, après avoir échoué à se qualifier d’Atlanta 96. Pablo, le plus jeune, n’a pas pu assister à ce rendez-vous en raison d’une blessure. Quelques Jeux ont empêché une image de famille unique, puisque son père, l’archer paralympique Juan Miguel Zarzuela, a participé à Athènes 2004 et Pékin 2008.

Les deux frères sont nés avec le spina bifida. Pablo a été le premier à débuter en basket-ball sur chaise (“Je marchais avec ma mère à Jerez lorsqu’un joueur, José María Buzón, m’a parlé de ce sport et j’ai été encouragé à l’essayer”, a-t-il expliqué) et Alejandro s’est laissé séduire par le basket en assistant aux entraînements de son frère. Deux choses étaient celles qui lui venaient le plus aux yeux, qu’il s’agissait d’un sport de contact et aussi d’un sport d’équipe. Ils forment le leur. Ils ont leur campus ‘Hermanos Zarzuela’, conçu pour améliorer la technique des joueurs de chaise et qui peuvent aspirer à être des athlètes d’élite. De plus, ensemble, ils ont joué dans ‘Capaces’, un court encadré dans un projet pour donner de la visibilité aux histoires de certains de nos paralympiens les plus remarquables.

Les jumeaux sont inséparables sur et en dehors du court et, comme on dit, un regard suffit pour savoir ce que pense l’autre. Son cas n’est pas le seul dans ces Jeux de Tokyo. Les Brésiliennes Beatriz et Débora Borges Carneiro sont également jumelles et concourent en natation. Les uns avec les autres, pour empirer les choses. Bien qu’ils ne quittent la rivalité que pour la piscine. Son père a attaché une grande importance à ce sport. Il voulait qu’ils s’y construisent un avenir, d’autant plus que la mère de Beatriz et Débora est décédée alors qu’elles n’avaient que onze ans.. Les deux sont nés prématurément et ont été diagnostiqués avec une déficience intellectuelle en tant que filles.