Les jeux Star Trek abandonnés sont à nouveau jouables deux décennies plus tard

Hier, le 8 septembre, c’était le jour de Star Trek, car la série originale a fait ses débuts ce jour-là tout au long de l’année groovy de 1966. Comme vous pouvez vous y attendre, de nombreuses nouvelles de Star Trek se sont produites, y compris de nouvelles saisons d’émissions en cours. Mais plus important encore, certains jeux classiques de Star Trek, comme Elite Force et Bridge Commander, ont été ajoutés à GOG.com, ce qui les rend facilement achetables et jouables sur des systèmes modernes pour la première fois depuis près d’une décennie.

GOG.com s’est associé à Activision pour proposer ces jeux Star Trek classiques à sa vitrine. Et regardez, contrairement au récent Call of Duty, Activision met en fait son nom sur cet événement de réédition. L’éditeur fait actuellement face à une action en justice déposée le 20 juillet par le California Department of Fair Employment and Housing après qu’une enquête de plusieurs années a révélé des histoires de plusieurs femmes victimes de harcèlement et d’abus quotidiens terribles alors qu’elles travaillaient chez Activision Blizzard.

Voici la liste complète des jeux Star Trek classiques maintenant disponibles sur GOG.com pour le prix assez élevé (compte tenu de leur âge) de 10 $ chacun :

Star Trek : Bridge CommanderStar Trek : Voyager – Elite ForceStar Trek : Elite Force IIStar Trek : Away Team Star Trek : Starfleet Command III Star Trek : Hidden Evil

GOG répertorie également deux jeux – Star Trek Armada I & II – à venir, donc encore plus d’action de jeu PC Star Trek classique est en route.

Des jeux comme Elite Force et Bridge Commander ont disparu des vitrines numériques depuis des années et des années, les gens suppliant GOG de ramener les jeux depuis près d’une décennie. Il est amusant de revisiter les pages de liste de souhaits pour ces différents jeux Star Trek et de voir l’enthousiasme des fans qui ont enfin réalisé que leurs souhaits étaient exaucés. Pour 10 $, vous pouvez désormais télécharger et jouer facilement à ces jeux sur des ordinateurs Windows modernes. La plupart de ces rééditions prennent même en charge le multijoueur en ligne !

Bien que je sois heureux de voir tous ces anciens jeux revenir via GOG, ce qui permet aux gens d’y jouer plus facilement sans avoir besoin de pirater ou de modifier d’anciennes versions, je suis particulièrement ravi de voir Elite Force de retour dans le menu numérique. Les jeux Elite Force sont des jeux de tir à la première personne construits à l’aide du moteur Quake et étaient très amusants pour le jeune Zack. Je reviendrai certainement sur ces titres plus tard ce soir.