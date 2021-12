Les jeux Steam les mieux classés de 2021, selon les utilisateurs

Vous avez l’impression que Totally Accurate Battle Simulator n’est peut-être pas à la hauteur de son nom ? Capture d’écran : Landfall

Oubliez les remises de prix et les distinctions de la presse. Les meilleurs jeux de l’année sont vraiment déterminés par le comportement des joueurs. Et si vous voulez voir à quoi les gens jouent et aiment, il y a peu d’endroits meilleurs que Steam, qui était apparemment dominé cette année par un mélange de jeux dont vous avez certainement entendu parler aux côtés de certains qui ont peut-être volé sous votre radar.

Chaque année, le site de suivi Steam définitif SteamDB compile une liste générée par algorithme des meilleurs jeux sur la vitrine populaire de Valve. Le résultat immédiat est une liste publique de 250 jeux, que vous pouvez trier par différentes catégories. Mais en termes de classement brut, les 10 meilleurs jeux, selon l’algorithme de classement de SteamDB, sont les suivants :

Totally Accurate Battle SimulatorProgramme Dyson SphèreRhythm DoctorFireworkCookie ClickerThe Room 4: Old SinsPowerWash SimulatorTownscaperPetit lapin avant vos yeux

Certains jeux notables ont raté de peu la coupe. Le top 20 est complété par une poignée de succès de l’air du temps de 2021, dont Inscryption, Psychonauts 2, Valheim et le constructeur de villes Dorfromantik. Il suffit de figurer dans le top 20, à une 19e place tout à fait respectable, pour It Takes Two, qui a récemment remporté le titre de Jeu de l’année lors de la présentation annuelle de la semaine dernière de la collection de blazers de Geoff Keighley, The Game Awards.

L’algorithme de classement de SteamDB est déterminé par un certain nombre de facteurs, notamment le nombre total d’évaluations positives, le nombre total d’évaluations négatives, un pourcentage pondéré des deux et le nombre maximal de joueurs simultanés du jeu. Le filtrage par catégorie permet de glaner des découvertes fascinantes.

Par exemple, lorsque vous triez par « pic » (qui fait référence au summum des joueurs qui ont joué au jeu en même temps), vous apprendrez que seulement deux jeux sur les 250 meilleurs jeux Steam de 2021 ont craqué un joueur simultané à six chiffres. compte : Valheim et Resident Evil Village. Filtrez par « négatif » (qui fait référence au nombre total d’avis d’utilisateurs négatifs), et vous apprendrez que seuls trois jeux ont reçu une note négative de zéro : Cats in Time, The Big Con et Sunshine Heavy Industries.

En faisant la promotion de la liste, SteamDB a cité quelques mentions honorables au bas du classement : Battlefield 2042, à la 10 234e place, et eFootball, arrivant en dernier comme le 10 351e jeu le moins bien noté de l’année. Les deux jeux ont été entachés de lancements rocheux. Battlefield 2042, un jeu de tir à la première personne publié par EA, est plein de bugs et est largement considéré comme incomplet par ses joueurs. L’eFootball 2022 de Konami, quant à lui, a été lancé avec des problèmes de connectivité que même le développeur a essentiellement déclaré qu’il ne savait pas comment résoudre.

Pour ceux qui aiment passer au peigne fin les données, la liste de SteamDB est un délice. Vous pouvez parcourir et jouer avec le tout ici.