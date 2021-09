Les jeux sur le cloud Xbox et le jeu à distance arrivent sur les PC Windows 10

Les nouvelles mises à jour de l’application Xbox sur les PC Windows 10 vous permettent désormais de diffuser des jeux sur console depuis le cloud ou votre console.

Microsoft a ouvert une nouvelle façon de jouer à des jeux de console à distance sur vos PC Windows 10 ou version ultérieure grâce aux mises à jour apportées à l’application Xbox. Cela inclut la prise en charge des jeux Xbox Game Pass depuis le cloud et des jeux directement depuis votre console avec la lecture à distance Xbox.

Avec ces nouvelles mises à jour, vous pouvez désormais jouer à certains de vos titres de console sur une large gamme de PC, même ceux qui n’ont pas les spécifications requises pour certains titres de PC. Le streaming de jeux via l’application Xbox vous permettra également de jouer à un jeu sans avoir à l’installer sur votre PC.

Les membres Xbox Game Pass Ultimate dans 22 pays peuvent désormais jouer aux jeux Game Pass directement depuis le cloud dans l’application Xbox sur les PC Windows 10. Les membres du Game Pass ont participé à la version bêta de Xbox Cloud Gaming via un navigateur sur leurs téléphones, tablettes et PC et peuvent désormais profiter de tous les avantages du jeu depuis le cloud directement depuis l’application Xbox.

Jouer depuis le cloud vous permettra de continuer à jouer à un jeu sur lequel vous avez travaillé ou d’essayer quelque chose de complètement nouveau avant de décider si vous souhaitez le télécharger sur votre console.

Pour accéder aux jeux depuis le cloud sur votre PC Windows 10, vous aurez besoin d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate et d’une manette compatible telle qu’une manette Xbox, Sony DualShock 4, Razer Kishi ou autres. Une fois que vous avez ouvert l’application Xbox, vous cliquez sur le bouton « jeu en nuage » et sélectionnez parmi les jeux de votre bibliothèque Game Pass pour commencer à jouer immédiatement.

Microsoft a également ajouté de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à démarrer, notamment des informations sur le contrôleur et l’état du réseau, l’intégration de la barre de jeu, les fonctionnalités sociales et la possibilité d’inviter des personnes, même celles du cloud, à vous rejoindre dans un jeu.

Pour en savoir plus sur le cloud gaming, cliquez sur le lien.

De plus, c’est la première fois que la société active Xbox Remote Play sur PC pour les propriétaires de Xbox Series X/S. Microsoft a également ajouté des mises à niveau supplémentaires par rapport aux versions précédentes de Remote Play, telles que des mises à jour générales de stabilité, permettant de diffuser des jeux en 1080p jusqu’à 60 ips, et a ajouté la possibilité de jouer à certains jeux Xbox 360 et Xbox Original, ce qui a été très demandé. caractéristique.

Xbox Remote Play est disponible dans tous les pays et régions pris en charge par Xbox sur les PC Windows, les téléphones et tablettes Android et les téléphones et tablettes iOS.