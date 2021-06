Les jeux vidéo auxquels nous jouions en juin 1981 ⋆ .

Andrew Newton sur les jeux vidéo d’antan…

Où est passé le temps mes amis, c’est un nouveau mois et il est temps de revenir sur un autre mois de bonté du jeu à partir de 1981. Normalement, vous pouvez voir l’excitation sur les visages des enfants car ils savent que c’est la fin de l’année scolaire, mais merci pour vous savez quoi, personne ne sait quand les enfants sont à l’école ou non. Heureusement, nous pouvons nous échapper en 1981 pendant un court instant et nous prélasser dans la lueur chaleureuse de nos souvenirs en nous remémorant certains des merveilleux jeux de notre enfance.

Jeu de parachute et montre

Rien de tel qu’un Game & Watch pour passer le temps et Parachute était l’offre de Nintendo en juin pour nous aider à faire exactement cela. Tu seras pardonné de penser Parachute les joueurs impliqués doivent en utiliser un, mais à la place, un hélicoptère qui passe (peut-être un Chinook) jette les gens comme s’il n’y avait pas de lendemain et c’est aux gens de les empêcher d’atterrir dans l’eau. Les joueurs prennent le contrôle de Mr. Game & Watch et guident le bateau à gauche et à droite pour attraper les parachutistes avant qu’ils ne touchent l’eau. On pourrait penser qu’ils pourraient bien atterrir dans l’eau, mais malheureusement, il y a un grand requin qui nage et il mange tout le monde. Que trois personnes se fassent dévorer par ce poisson à l’appétit insatiable et c’est game over man !

Parachute a été référencé dans Super Smash Bros. avec Mr. Game & Watch gagnant une attaque spéciale basée sur un parachute.

Super Cobra – Konami – Arcade

Développé à partir du moteur du jeu très populaire Scramble, Super cobra a été un énorme succès dans les salles d’arcade. Il y a eu très peu de changements dans Scramble, le plus évident étant que les joueurs contrôlaient un hélicoptère volant à travers des gouffres et des grottes au lieu du vaisseau spatial. Tout comme Scramble et un faux mouvement signifiait la perte de l’une des vies précieuses, contrairement à Scramble, cependant, vous pouviez continuer à partir de l’endroit où vous avez perdu votre dernière vie avec plus de crédits.

Super cobra a connu un grand succès et a été converti en un certain nombre de consoles et d’ordinateurs domestiques, notamment Atari 2600, Atari 5200, les ordinateurs Atari 8 bits, Intellivision, MSX et l’ordinateur domestique Sord M5.

La vidéo ci-dessous, gracieuseté de Steve Benway, montre le gameplay pour Super cobra sur l’Atari 2600…

Ultima, également connu sous le nom d’Ultima I : Le premier âge des ténèbres – de nombreux systèmes

Dans Ultime, les terres de Sosaria ont été asservies par le méchant sorcier Mondain. Protégé par la Gemme de l’Immortalité, tous les efforts pour tuer Mondain ont échoué et ses serviteurs terrorisent le pays. Les joueurs jouent le rôle de « L’étranger », une personne invoquée d’un autre monde et chargée de détruire le joyau de l’immortalité et de mettre fin au règne de Mondain. Cette quête pour détruire Mondain emmènerait les joueurs autour des terres de Sosaria et même dans l’espace.

Les joueurs pourront créer leur personnage à la manière d’un RPG de table typique, ils pourront choisir parmi quatre races : Humain, Nain, Elfe et une créature semblable à un hobbit appelée Bobbit, puis choisir parmi quatre classes différentes, et enfin avoir une quantité définie de points à ajouter à diverses statistiques.

Ultime initialement publié sur l’Apple II, mais après son succès, il a été porté sur un certain nombre d’ordinateurs. Son succès a également conduit à quelques suites.

3D Monster Maze – ZX81 – écrit par Malcolm Evans et publié par JK Greye

Enfin, ce mois-ci est un jeu historiquement important, bien que je ne sois pas sûr à 100% qu’il s’agisse d’une sortie en juin. Quoi qu’il en soit, c’est un excellent jeu et j’oublierai peut-être de l’inclure dans un futur article pour qu’il puisse arriver maintenant. Pourquoi est-ce Labyrinthe de monstres 3D historiquement important, je vous entends demander : en bref, c’est l’un des tout premiers jeux (sinon le premier) à utiliser une perspective à la première personne, et il est également considéré comme l’un des premiers titres d’horreur de survie.

Labyrinthe de monstres 3D place les joueurs dans un labyrinthe généré aléatoirement avec une seule sortie et est chargé de s’échapper. Le seul problème est la présence d’un très gros T-Rex qui se trouve également à chasser le joueur. Des informations sont fournies pour donner aux joueurs une indication de l’endroit où le T-Rex pourrait être, mais s’il était trop proche, l’écran donnait un indice assez évident de ce qu’il fallait faire en faisant clignoter le mot RUN sur l’écran, et oui c’était possible pour joueurs pour le distancer. Si le T-Rex vous avait, c’était fini, plus de vies, vous n’étiez que de la nourriture pour dinosaures.

Regardez Steve Benway jouer Labyrinthe de monstres 3D sur le ZX81 ci-dessous.

Ce sont les jeux des années 1980 couverts pour juin, il est temps de supprimer les spécifications teintées de rose pour le moment. Rejoignez-moi plus tard ce mois-ci lorsque nous ferons un voyage en 1991.

Merci encore une fois à Steve Benway de nous avoir permis d’utiliser ses vidéos, si vous aimez vos anciens jeux, alors abonnez-vous, appuyez sur le bouton de notification et tout ça. Il en vaut la peine.

