Les jeux vidéo de Netflix ne veulent pas s’inquiéter des publicités, des achats

Dans le cadre du dernier rapport sur les résultats de l’entreprise, le PDG de Netflix, Reed Hastings, et le directeur des produits, Greg Peters, ont sauté sur un appel téléphonique d’un investisseur pour parler de beaucoup de choses liées à l’avenir de l’entreprise. En discutant de l’une de ces choses, leur détour imminent dans les jeux vidéo, les choses sont devenues assez intéressantes.

L’ancienne écrivaine de jeux Julia Alexander écoutait l’appel et a pris note de ce qu’ils disaient en ce qui concerne les plans de jeux vidéo de Netflix. Mis à part le fait que Netflix ciblera initialement les jeux mobiles, Hastings dit qu’ils ne s’attendent pas ou ne prévoient pas de tirer profit d’un développement ou d’une offre de jeux vidéo, et les utilisent simplement comme un moyen d’augmenter le valeur d’un abonnement Netflix, car les jeux de la plate-forme ne seront pas un coût séparé ou accru (encore, de toute façon).

Cependant, ce qui pourrait vous intéresser davantage, c’est la façon dont Netflix a abordé le jeu mobile. Bien qu’il existe un stéréotype selon lequel les jeux mobiles les plus grands et les plus populaires sont construits sur des principes monétaires et de conception prédateurs, Hastings dit bon, car nous n’avons pas à nous soucier de prendre votre argent pour ces jeux puisque nous prenons déjà votre argent, nous ne vous souciez de rien de tout cela.

Puis Peters dit :

Nous connaissons les fans de ces histoires [core IP] est-ce qu’ils veulent aller plus loin. Interactive peut fournir un monde en profondeur à explorer… nous pensons également que notre modèle d’abonnement offre une certaine opportunité de prendre en charge certaines expériences de jeu qui sont mal desservies par les modèles de monétisation dominants. Nous n’avons pas à penser aux publicités, nous n’avons pas à penser aux achats dans le jeu ou à d’autres monétisations, nous n’avons pas à penser à l’achat de titres… des expériences de jeu divertissantes que nous pouvons. Nous constatons que beaucoup de développeurs de jeux sont vraiment dans cette idée et se concentrent et mettent simplement leur énergie dans un excellent gameplay sans se soucier des autres considérations qu’ils ont dû troquer au lieu de simplement créer des jeux convaincants.

C’est certainement une chose très cool à entendre! Cela ne signifie rien jusqu’à ce que nous puissions voir et jouer aux jeux de Netflix, bien sûr, mais en ce qui concerne les premiers lancers, c’est un bon.