Les jeux vidéo les plus médiatisés qui étaient décevants

Lorsque le monde a vu pour la première fois le teaser de Cyberpunk 2077, personne ne pouvait croire qu’un tel jeu pouvait être produit avec la technologie d’aujourd’hui. Eh bien, neuf ans plus tard, le jeu est tombé dans une vague de battage médiatique qui ressemblait plus à un tsunami. Promotions, collaborations, merch exclusifs, annonces, promesses de gameplay…

Tout s’est arrêté quand il est finalement sorti. Keanu Reeves était peut-être l’un des personnages principaux, mais il y avait aussi quelque chose d’autre de la star de John Wick – un problème dans la matrice. Eh bien, plus d’un, en fait. Cyberpunk 2077 est plus rempli de bugs que ce film de Pixar sur les fourmis. Votre personnage pose en T, nu du haut de votre voiture pendant que vous conduisez. Les PNJ traversent d’autres voitures sur la route. Des objets physiques tirent au hasard dans la stratosphère avant de retomber au niveau du sol. C’est le chaos.

Et cela ne compte même pas les versions de console de base pour Xbox One et PS4, où le jeu ne pouvait même pas se charger sans éliminer la majeure partie du monde. Jouer au jeu sur des consoles de dernière génération, c’est comme aller en boîte de nuit à 10 heures du matin

CD Projekt Red va sûrement changer les choses avec le temps, mais jouer à Cyberpunk 2077 au lancement était comme trouver Keanu Reeves vivant dans votre tête avant de réaliser qu’il vous déteste réellement.

Écrit par Plamena Katsarova au nom de GLHF.

