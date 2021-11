Les jeux vidéo ne comprennent tout simplement pas les sports extrêmes

Le début des années 2000 était intéressant. Rap rock, Sobe Life Water, chaussures Etnies à grosse langue, Jackass, et plus encore. Extreme était dans, et par extrême, je veux dire extrême. Des couleurs extrêmes, des vêtements extrêmement amples, mettant son corps à rude épreuve par des sports de plus en plus dangereux. La culture des sports extrêmes – skateboard, BMX, snowboard, surf, dirt bike, etc. – a été mise dans un coin. Allez grand ou rentrez chez vous. Vous n’avez pas réussi le tour ? Aucun problème. Vous êtes tombé assez fort et vous avez peut-être eu une fracture ouverte pour que ce clip se retrouve toujours sur Ebaumsworld.

Comme toutes choses, les sports extrêmes ont changé. Ils ne reflètent plus le début des années 2000. Ils sont plus inclusifs que jamais, plus diversifiés, moins axés sur les astuces extrêmes et les clips douloureux, mais plutôt sur le plaisir et la promotion d’une communauté froide et compréhensive – bien sûr, il y a encore des progrès à faire, mais ils ont changé et ils l’ai fait pour le mieux. Mais les jeux vidéo n’ont pas réussi à le comprendre. Pour les jeux vidéo, les sports extrêmes sont toujours des sportifs sans cervelle qui aiment sauter des avions avec un parachute.

Tous les jeux vidéo ne voient pas encore les sports extrêmes comme un produit confiné aux vibrations du début des années 2000. Le Tony Hawk’s Pro Skater Remake a montré que les jeux de sports extrêmes peuvent changer et refléter la nature actuelle et plus progressiste de ces communautés et cultures. Skater XL est également un excellent exemple, mais ce jeu est réduit au simple patinage, il n’y a donc même pas de chance qu’un ennui extrême s’installe. Malheureusement, ces jeux sont des valeurs aberrantes.

Depuis les débuts de Tony Hawk’s Pro Skater jusqu’à la série MX contre ATV, les représentations de jeux vidéo de sports extrêmes ont presque toujours été déconnectées. Les premiers jeux des deux séries sont sortis à une époque où leurs vibrations extrêmes correspondaient en fait aux cultures elles-mêmes, pour le pire et, euh, pour le pire. Au fur et à mesure que chaque série se poursuivait, ils n’ont pas changé à cet égard. À certains égards, chaque jeu est devenu plus extrême. Et maintenant, ils pourraient tout aussi bien être des parodies d’eux-mêmes et des cultures et des communautés qu’ils semblent vouloir (en partie) représenter. La culture skate, qui est la communauté des sports extrêmes dont je suis le plus proche (je skate depuis 15 ans) est bien loin de ce qu’elle était autrefois. C’est décontracté et la plupart des patineurs que je connais sont parmi les personnes les plus calmes et les plus douces de mon cercle social. Ce ne sont pas des uber-bros qui mangent des Red Bull et des Airheads, mais hélas, le jeu considère cela comme la norme et ils l’étendent à tous les sports extrêmes. Vous pouvez inciter votre cerveau à faire des choses incroyablement dangereuses sans avoir à agir comme Spicoli de Fast Times à Ridgemont High, mais s’il avait un désir de mort. Tu peux juste être normal. La plupart des sportifs extrêmes que je connais ne sont que des gens normaux et décontractés qui aiment aussi descendre des montagnes en BMX ou glisser sur un rail massif.

Les jeux se trompent pour de nombreuses raisons et je ne vais pas ruminer sur comment ou pourquoi parce que je ne suis pas un développeur, et je ne suis pas dans des réunions de pitch ou des salles d’écriture pour ces jeux, mais je peux dire qu’ils sont souvent toujours déconnecté. C’est comme ça. J’en suis venu à l’accepter, mais parfois un jeu se trompe tellement que je reste sans voix. La plus grande parodie de mémoire récente en ce qui concerne la chute colossale de la balle lorsqu’il s’agit de décrire les sports extrêmes (au-delà des sports eux-mêmes) est Riders Republic d’Ubisoft. Ce jeu ne comprend pas seulement la culture des sports extrêmes, il donne l’impression qu’il a été écrit et imaginé par une salle pleine de mèmes « comment allez-vous, camarades ». C’est déroutant. L’écriture, l’ambiance générale et le peu de personnages qu’il y a tous se sentent arrachés à une publicité X-Games ou à une boisson énergisante de 2001. Exprimer en mots à quel point tout cela semble difficile à faire, mais le jeu présente des personnages qui utilisent le mot ‘shiznit’ plus d’une fois, et il y a aussi une reprise au ukulélé de ‘Gangsta’s Paradise’ de Coolio.

Décrire chaque cas où Riders Republic m’a fait frotter mes tempes serait beaucoup trop long, et je ne veux pas sans cesse mettre le jeu dans la boue. À bien des égards, j’apprécie vraiment Riders Republic. Jouer à chaque sport extrême du jeu est incroyable et voir une version amoureusement rendue du VTT de descente dans un jeu triple A est, en toute honnêteté, quelque chose que je pensais ne jamais voir. Mais nous voici à un carrefour où la route bifurque entre jouer à Riders Republic et écouter Riders Republic. C’est là que la frustration s’installe.

S’engager dans chaque sport peut vous donner l’impression que ce jeu va bien faire les choses, que ce sera enfin le jeu de sports extrêmes qui comprend ces cultures et ces communautés à grande échelle. Au lieu de cela, cela implique un monde fictif où il existe une, euh, République des cavaliers où des milliers d’athlètes de sports extrêmes ont campé dans la nature et ne font que participer à ce qu’ils aiment, mais le jeu fait toujours obstacle à cette joie. Quelqu’un essaie toujours de vous parler et chaque fois qu’un personnage ouvre la bouche, rien de bon ne sort. Cela ressemble à une parodie, une blague de 40 heures qui n’a pas de punchline. Pourquoi les jeux insistent-ils pour toujours tomber dans la parodie par rapport à la culture des sports extrêmes ? Ou est-ce vraiment ce qu’ils pensent de ces communautés ? Peut-être qu’ils pensent que c’est drôle (ce n’est pas le cas), ou peut-être qu’ils pensent que cette approche est ce que les gens apprécient parce que c’est ce qui a toujours été là (ce n’est pas le cas). Je ne peux pas imaginer que quelqu’un apprécie ce que ce jeu a à dire ou à vous faire entendre en ce qui concerne à la fois les dialogues et la musique.

Riders Republic est un exercice de sourds-muets pour créer un large pastiche de ce que sont les sports extrêmes. Ils le clouent avec les sports eux-mêmes mais c’est partout ailleurs qu’il s’effondre. Et ils sont même la proie de la mentalité de « grand sponsoring d’entreprise » qui imprègne les sports extrêmes depuis le premier jour. Les grandes marques gagnent de l’argent et obtiennent de nouvelles parts de marché grâce aux sports extrêmes, mais cet argent revient rarement dans les poches des athlètes de sports extrêmes, des magasins de sports extrêmes, etc. Oui, il y a des exceptions. En skate, nous avons un dicton : « les patineurs soutiennent les patineurs ». Cela vient comme un recul contre les énormes entreprises qui se frayent un chemin dans ces industries et tuent les marques appartenant aux athlètes. Riders Republic en est la proie dans le jeu car, par exemple, 90% des événements du jeu sont sponsorisés par de grandes marques. C’est certainement un choix à faire et c’est ce choix qui me rend le plus triste. Riders Republic, et la plupart des jeux de sports extrêmes, adoptent une approche extérieure pour représenter la culture des sports extrêmes, et bien sûr, tout ce qu’ils voient, ce sont les grandes marques parce que c’est ce que veulent les grandes marques – elles veulent une domination totale. Riders Republic demande aux joueurs de dominer les courses, les défis, les parcours de figures et plus encore. Il y a du plaisir à avoir là-bas, il y en a vraiment, mais allez-y et coupez le son de votre téléviseur. Croyez-moi, la musique et la caractérisation de ce jeu ne sont tout simplement pas du shiznit.

