Les jeux vidéo n’ont jamais été plus populaires au Royaume-Uni alors que les dépenses en 2020 atteignent 7 milliards de livres sterling

Vous n’avez pas besoin que nous vous disions que cette année a été inhabituelle, mais avec la pandémie COVID-19 toujours en cours, de nombreuses personnes ont considérablement investi dans leurs installations de divertissement à domicile. Quand les jeux aiment Animal Crossing: Nouveaux horizons établissent des ventes record pour Nintendo of Europe, ce n’est pas trop choquant d’apprendre que le marché britannique des jeux vidéo vient de connaître son année la plus fructueuse jamais enregistrée.

Selon les nouvelles données de l’évaluation du marché de consommation 2020 d’Ukie, les consommateurs ont dépensé un montant record de 7 milliards de livres sterling tout au long de 2020 – un chiffre qui représente une augmentation considérable de 29,9% par rapport à l’année précédente, et se situe plus d’un milliard de livres de plus que le précédent total record de 5,7 milliards de livres sterling en 2018. . Les énormes ventes ont été largement tirées par les logiciels de jeux (en hausse de 18,5% d’une année sur l’autre, passant de 3,8 à 4,5 milliards de livres sterling) et le matériel (en hausse de 60,8% pour atteindre 2,3 milliards de livres sterling). D’autres ventes telles que celles des jouets et de la commercialisation ont également joué leur rôle.

Le rapport d’Ukie, fourni à Nintendo Life dans un communiqué de presse, cite à la fois une nouvelle génération de consoles et les effets de la pandémie comme raisons de la croissance. Bien que les consoles PS5 et Xbox Series aient joué « un rôle important » dans le succès de l’année dernière, Dorian Bloch, directeur principal de la clientèle de GfK Entertainment pour l’intelligence du marché, déclare que Switch est le « grand gagnant »:

«Le grand gagnant de 2020 par format a été Nintendo Switch pour les logiciels par chiffre d’affaires. Au cours de la période de verrouillage initiale de Covid, couvrant les semaines 13 à 25 en 2020, où de nombreux magasins ont été fermés et le pic initial de Covid a affecté de nombreux secteurs du divertissement, nous avons constaté une croissance massive de Switch. ventes de logiciels, en hausse de 215% par rapport aux 13 semaines équivalentes de 2019. «

Voici une infographie pratique détaillant l’évaluation du marché des jeux vidéo d’Ukie pour 2020. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont malheureusement pas toutes de bonnes nouvelles. Avec des événements de l’industrie comme EGX fermant leurs portes en 2020, les revenus auraient chuté de 97%, ne gagnant que 249000 £. Les revenus des livres et magazines ont également chuté d’un quart, tombant à 10,5 millions de livres sterling.

© Ukie

