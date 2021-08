Les jeux vidéo ont besoin d’accessibilité – arrêtez de vous amuser

Ah, les jeux vidéo. Quelle que soit la plate-forme que vous avez choisie, les jeux nous ont divertis au cours des dernières décennies, des arcades aux consoles, en passant par les PC de jeu et même les appareils mobiles. Le but ultime du jeu est de s’amuser et de s’amuser, comme vous le feriez pour regarder un film ou lire un livre – alors pourquoi existe-t-il une telle réaction contre le mode facile ?

Une minorité bruyante croit que le jeu est un passe-temps réservé uniquement à l’élite, des individus qui voient les jeux comme un défi à relever et voient tout ce qui se trouve en dehors de cet environnement compétitif comme un affront à leur étrange culture en ligne. Cette toxicité peut entraîner de nombreux contrôles et comportements hostiles envers toute personne considérée comme un joueur « occasionnel », car Dieu interdit à quiconque de vouloir jouer à quelque chose pour passer un bon moment.

Certains titres et franchises sont conçus pour être brutaux à jouer, ce qui est compréhensible étant donné à quel point il peut être satisfaisant de relever un défi. Je ne suggère pas que les jeux conçus pour être difficiles devraient inclure un mode plus facile (pour le peu de bien que cet avertissement fera pour ma boîte de réception), mais le dégoût envers les joueurs qui jouent à n’importe quoi en mode facile a entraîné une minorité vocale essayant de doubler ces gens en tant que « faux joueurs ». L’attitude moqueuse envers les joueurs qui ne sont pas en mesure de répondre aux normes de « joueurs professionnels » établies par la communauté des joueurs elle-même n’est pas seulement exclusive, elle peut également être capacitiste.

Les paramètres de difficulté ne sont qu’un exemple d’accessibilité dans les jeux vidéo, et bien que les deux ne s’excluent pas mutuellement, il s’agit d’une fonctionnalité importante pour de nombreux joueurs. L’accessibilité peut signifier beaucoup de choses, de la synthèse vocale, aux paramètres de daltonisme et à l’ajout de la prise en charge de contrôleurs ou de périphériques non standard, et les besoins de chaque joueur varieront – tous les joueurs handicapés ne jouent pas en mode facile après tout.

L’élitisme n’est pas aussi cool que vous le pensez

(Crédit image : Microsoft)

Dans certains cas, l’accessibilité est accordée via des mods grâce à des membres passionnés de la communauté, mais cela, à son tour, peut conduire à l’ajout d’un support natif par les développeurs de jeux. Hades est un rogue-like primé, un genre réputé pour sa grande difficulté grâce à un environnement d’exploration de donjons aléatoire et à la mort du personnage qui vous force à revenir au début, et bien qu’Hadès ait répondu aux attentes de difficulté d’un rogue-like brutal, il a un assortiment de modules d’accessibilité pour les joueurs malvoyants et un « mode Dieu » qui permet aux joueurs de tous niveaux de profiter du jeu.

Avec Hades, nous voulions ouvrir l’expérience passionnante des jeux rogue-like à plus de joueurs. qui se déroule. #HadesGame pic.twitter.com/JYCZ4eh9JES25 septembre 2020

Des organisations caritatives comme AbleGamers s’efforcent également d’augmenter la représentation des personnes handicapées, non seulement en éduquant les développeurs de jeux et la communauté des joueurs au sens large, mais également en créant des solutions matérielles adaptatives pour permettre aux joueurs handicapés de profiter de franchises bien-aimées.

Steve Spohn, directeur de l’exploitation d’AbleGamers et lui-même un joueur handicapé s’est fixé pour objectif de collecter 1 million de dollars d’ici un an pour l’organisation caritative pour célébrer son 40e anniversaire, un objectif qui a été atteint le 16 août de cette année. Organisé sous le hashtag “#SpawnTogether”, le lecteur est toujours en cours et se terminera exactement 12 mois après son début le 15 septembre, tous les fonds supplémentaires étant inclus dans les efforts visant à aider les joueurs handicapés avec du matériel, des ergothérapeutes et plus encore.

L’importance de l’accessibilité

(Crédit image : Steve Spohn)

Nous avons parlé à Spohn de sa campagne caritative, de l’accessibilité du jeu et de l’état du contrôle au sein de la communauté des joueurs.

Fixer un objectif de 1 million de dollars n’est pas une mince affaire – aviez-vous la foi que vous y parviendriez ? Ce doit être merveilleux de voir une communauté se rassembler pour une si bonne cause.

Certainement pas lol. Lorsque j’ai discuté pour la première fois de cette idée avec le fondateur d’AbleGamers, Mark Barlet, je disais que nous pourrions peut-être lever quelques milliers de dollars. Peut-être 50 000 $ si j’étais vraiment chanceux. C’est vraiment un sentiment indescriptible d’avoir des gens derrière vous d’une manière aussi puissante. Tout comme n’importe qui dans cette industrie, ou vraiment n’importe quelle industrie, j’ai mes moments de doute et le syndrome de l’imposteur.

À la fin de la journée, j’ai publié mon histoire et j’espère que les gens se connecteront à l’idée de vouloir faire le bien pour le monde avant qu’il ne soit trop tard, et je pense qu’ils l’ont fait. J’ai eu des gens du monde entier qui ont fait un don de 5 $, 10 $, 20 $ en disant simplement qu’ils aimaient vraiment mon attitude et espèrent que nous pourrons atteindre l’objectif, et nous l’avons fait, grâce à eux. Il n’y a tout simplement pas de meilleur sentiment dans le monde que les gens voient vos luttes et valident votre besoin et ce que vous croyez dans cette industrie. C’est juste absolument réconfortant.

Chaque personne qui faisait partie de Spawn Together est responsable de la façon dont nous sommes arrivés ici, chaque personne peut partager cette victoire. Et je sais que tout le monde ne le verra pas de cette façon, certaines personnes souligneront à quel point leurs contributions ont atteint cet incroyable jalon. Mais j’espère que pendant les heures sombres de la nuit lorsque les fouines cérébrales attaquent, les gens se souviendront qu’ils faisaient partie de quelque chose de vraiment cool cette année, et quelque chose qui va faire une grande différence pour les personnes handicapées. C’est quelque chose dont on peut être fier.

La technologie peut être vraiment, vraiment cool

(Crédit image : AbleGamers)

Le discours entourant les « modes faciles » a provoqué des frictions en ligne. J’aimerais connaître vos sentiments à ce sujet.

Haha, je pense que tous ceux qui me suivent en ligne, et pas mal de gens qui ne le font pas, connaissent mes sentiments en mode facile. Donnez-moi Baby Ass Baby Mode. Écoutez, ce n’est pas mon affaire de savoir comment quelqu’un s’amuse. Si ce que vous faites ne vous fait aucun mal à vous ou à quelqu’un d’autre, vous devriez pouvoir jouer à des jeux vidéo comme bon vous semble.

J’ai fait un fil complet de toutes les choses courantes qui me sont proposées, et aux autres défenseurs, à propos du mode facile, les sentiments ridicules absolus que certaines personnes ont à propos de ce sujet. Mais tout, depuis “Eh bien, ce joueur handicapé a pu le battre pour que tout le monde avec un handicap puisse le faire!” à “si le développeur ajoute le mode facile, tout le monde pourra battre le jeu et ce n’est pas le but” – ce sont tous des arguments tellement stupides.

Ce n’est pas parce qu’une personne peut le faire que tout le monde est capable de le faire. Ce n’est pas parce que plus de personnes peuvent terminer le jeu que votre réussite est de terminer le jeu dans le mode le plus difficile moins impressionnant. Je comprends pourquoi les gens cachent une partie de leur identité en étant capables de faire des choses que les autres ne peuvent pas. Je le fais, je comprends. Mais garder le contrôle à n’importe quel niveau n’est pas cool.

Je ne demanderai pas de détails sur la façon dont l’argent sera divisé, mais pour quels types de choses sera-t-il dépensé ? Beaucoup de gens (moi y compris) ignorent malheureusement quel équipement peut être utilisé pour aider les joueurs handicapés à profiter de leurs titres préférés, mais le site AbleGamers a été très instructif.

Oh, vous pouvez demander. AbleGamers est l’une des organisations les plus transparentes de la planète pour savoir où nous dépensons de l’argent. Nous publions nos 990 chaque année, et nous avons même des parties de la page Web dédiées à montrer combien chaque dollar va aux programmes et aux initiatives de la mission. Nous sommes incroyablement fiers de notre responsabilité envers l’argent.

Je suis vraiment heureux que vous ayez trouvé le site Web éducatif. Nous essayons vraiment de rendre les choses faciles à trouver! Nous avons eu quelques grandes inventions provenant d’AbleGamers au cours des deux dernières années, y compris trois brevets, le contrôleur que vous pouvez jouer enterré dans une table et un que vous pouvez brancher directement de votre fauteuil roulant électrique à la Xbox et faire en sorte que le fauteuil roulant agisse en tant que contrôleur. . Bien sûr, l’un des meilleurs endroits où nous ayons jamais dépensé de l’argent était d’empêcher le Quadstick, un appareil que vous pouvez utiliser pour jouer à la Xbox avec seulement votre bouche, de couler.

La personne qui fabriquait à l’origine les appareils un par un avait décidé de prendre sa retraite et nous avons pu intervenir avec un peu de soutien financier et un homme merveilleux nommé Fred prêt à reprendre le travail. Ces appareils aident beaucoup de gens. Et je serais triste de ne pas mentionner mon chapeau infrarouge – c’est celui que vous me voyez faire des choses comme gagner la victoire d’un gars de l’automne. La technologie est tellement cool, tu ne trouves pas ?

Le jeu doit être apprécié par tout le monde

(Crédit image : AbleGamers)

Il y a encore du chemin à parcourir avant le 15 septembre – avez-vous un objectif ambitieux en tête ou une deuxième cible que vous aimeriez atteindre ?

Oui, techniquement, il nous reste encore un mois et au moment d’écrire ces lignes, la campagne s’élève à 1 013 000 $, il est donc encore temps pour les gens de faire un don s’ils le souhaitent. Mais je tourne mon attention vers la suite, et j’ai hâte d’en parler.

Quels sont vos 3 meilleurs jeux ? Et ont-ils des fonctionnalités d’accessibilité qui, selon vous, devraient être incluses dans d’autres titres ?

Mes trois meilleurs jeux en ce moment sont Rocket League, Dead By Daylight et Fortnite. Et en fait, oui, ils ont tous des fonctionnalités d’accessibilité très intéressantes. Rocket League a eu la gentillesse de m’écouter quand j’ai dit que certaines personnes aimeraient jouer uniquement avec la souris, et maintenant je suis un joueur de niveau platine n’utilisant que ma souris et un chapeau infrarouge sur la tête. Dead By Daylight a beaucoup de problèmes d’accessibilité. Ils se sont améliorés, ajoutant récemment le mode daltonien. Mais encore du chemin à parcourir. J’édite les fichiers .ini afin d’utiliser ma souris assez rapidement car la sensibilité de la souris est trop faible par défaut. Mais c’est toujours amusant.

Et Fortnite est fantastique du point de vue de l’accessibilité. Non seulement ils ont beaucoup d’options comme l’ouverture automatique des portes, l’affichage de symboles sur l’écran pour les sons, mais ils ont également un remappage qui change en fonction des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, que ce soit en courant ou en conduisant ou autre. Vraiment de bonnes choses.

Avez-vous quelque chose que vous aimeriez terminer? La parole est à vous !

Vous savez, je pense que la seule chose que je veux vraiment sortir dans le monde, c’est que ce n’était pas ma victoire. Les gens n’arrêtent pas de me dire à quel point je suis formidable d’avoir fait cela et j’apprécie qu’ils le disent. J’essaie vraiment de ne pas détourner et blesser accidentellement les sentiments des gens en refusant un compliment.

Mais cela dit, cette victoire est due au fait que chaque personne a fait un don de 1 000 $, 20 $ ou a simplement partagé un lien avec ses amis et sa famille. Je n’ai fait qu’allumer les phares du Gondor. J’ai appelé à l’aide et les chefs de nombreuses communautés ont allumé leurs phares, et leur cavalerie est arrivée, et ensemble nous avons formé une armée pour de bon.

Vous pouvez faire un don ou collecter des fonds pour la course Spawn Together sur Tiltify pour aider à faire progresser l’accessibilité dans les jeux vidéo. En dehors des dons, vous pouvez faire de la communauté des joueurs un meilleur espace en étant simplement gentil – le but des jeux est de s’amuser après tout, et en luttant contre les comportements hostiles et le gardiennage, vous contribuerez à faire de cet environnement un meilleur pour tout le monde. .