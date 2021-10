Les jeux vidéo, une menace pour la Seleçao

22/10/2021 à 8h00 CEST

La favela, la périphérie des grandes villes, les quartiers les plus pauvres où la faim est désormais revenue & mldr; Oui, la fabrique de cracks brésilienne s’est nourrie d’exclusion sociale.

Un ballon, aussi précaire soit-il, et un cerf-volant (c’est une passion nationale) fabriqué avec n’importe quel déchet ont été, pendant des décennies, la seule distraction possible pour des millions d’enfants oubliés par la puissance publique, abandonnés à leur sort. dans des quartiers où la violence policière a toujours prévalu et qui, au cours des dernières décennies, sont devenus dominés par le trafic de drogue ou les paramilitaires (connus au Brésil sous le nom de « milices », qui sont des groupes de policiers et de pompiers corrompus dont le président désormais né politiquement Jair Bolsonaro).

Le football était une fenêtre sur l’imagination et un ascenseur social dans lequel tout « garçon » avait envie de grimper pour sauver ses proches d’une vie pauvre pleine de besoins. Le Brésil était ‘o country do futebol’, le talent a surgi et la Seleçao est apparue aux Coupes du monde, étant la seule à avoir un assortiment de stars & mldr; mais c’est fini.

UN CHANGEMENT DE PARADIGME

Une nouvelle génération de jeunes exclus menace de rompre le lien entre les enfants, noirs et pauvres, et le football. Une étude sponsorisée par la banque Itaú a déclaré que 96% de ces « meninos » qui vivent marginalisés dans les favelas aimeraient être des joueurs professionnels & mldr; Des jeux vidéo !

C’est un processus disruptif dans l’imaginaire collectif, qui met en danger la courroie de transmission formative du football brésilien. Désormais, c’est le monde du jeu vidéo (joueurs professionnels ou streamers) qui présente une meilleure opportunité de transformation à travers une ascension sociale qui n’était auparavant réservée qu’aux footballeurs, et, dans une moindre mesure, à la musique.

Les jeunes jusqu’à 15 ans, qui ne sont pas entrés sur le marché du travail, passent plus de 10 heures par jour aux jeux vidéo. Une pratique qui s’est accentuée avec la pandémie, alors que les écoles publiques sont fermées depuis plus d’un an et demi.

NEYMAR JR., LA DERNIÈRE FISSURE

Football Brésil n’allait plus bien avant la menace des jeux vidéo. Neymar Jr. vit le complexe de l’étoile solitaire. Depuis son apparition au Santos FC début 2010, aucune autre star n’a vu le jour. Une décennie de jachère. Avec le recul, le drame s’accentue : Ronaldinho Gaucho est né en 1980 et Kaka et L’empereur Hadrien ‘en 1982 & mldr; dix ans avant le 10 du PSG, qui date du 5 1992.

La sécheresse brésilienne est multifactorielle. Un aspect pertinent est la logique du marché. Qui sont appelés à être grands comme Gabriel Jésus, Vinicius Jr., Rodrygo& mldr ;, ou plus récemment Kayky (signé par Manchester City), Ils ne terminent pas leur formation au Brésil et partent en Europe pour être assistants dans un premier temps. À l’exception de ‘Ney’, aujourd’hui, aucun autre canarinho n’est soliste dans son équipe respective.

D’un autre côté, il n’y a pas de racines et le sentiment d’appartenance s’est perdu. Les « meninos » voient les clubs locaux, quelle que soit leur taille, comme Flamengo ou Corinthians, comme une étape préliminaire, le plus court sera le mieux, pour aller en Europe. Et pour couronner le tout, le scénario global a tendance à empirer avec la fièvre du jeu vidéo.