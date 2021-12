Les jeux Xbox avec de l’or pour janvier 2022 annoncés

Microsoft a dévoilé les titres gratuits Xbox Games With Gold pour janvier 2022, et ils incluent quelques jeux de shoot-’em-up classiques qui devraient enthousiasmer les amateurs d’arcade rétro. NeuroVoider, Aground, Radiant Silvergun et Space Invaders Infinity Gene sont tous gratuits en janvier, avec deux disponibles à partir du 1er janvier et les deux autres à débloquer le 16 janvier.

Jeux Xbox avec Gold Jeux gratuits pour janvier 2022

NeuroVoider (1er-31 janvier)Aground (16 janvier-15 février)Radiant Silvergun (1-15 janvier)Space Invaders Infinity Gene (16-31 janvier)

Les jeux sont disponibles à la fois avec un abonnement Xbox Live Gold et un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, les deux premiers étant des jeux Xbox One et les deux derniers étant des jeux Xbox 360 – tous fonctionneront également sur Xbox Series X|S. Le Game Pass continue de croître et il recevra de futurs jeux comme Sniper Elite 5 le jour du lancement. Vous pouvez également obtenir certains des jeux gratuits de décembre avant leur expiration, notamment Tropico 5 et The Escapists 2.

Radiant Silvergun est l’un des tireurs les plus acclamés de Treasure, d’abord lancé dans les arcades et sur Sega Saturn et servant de prédécesseur à Ikaruga. Space Invaders Infinity Gene, quant à lui, est une version cérébrale de la série comparable à quelque chose comme Tetris Effect.

