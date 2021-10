Les jeux Xbox avec Gold pour novembre ont été annoncés

Microsoft a annoncé la Jeux avec de l’or programme pour novembre.

Également disponible pour les membres Game Pass Ultimate, comme d’habitude, quatre jeux seront disponibles pour tout le mois.

L’un des jeux est le simulateur de mouvement basé sur la physique Déménager et il sera disponible du 1er au 30 novembre. Dans ce document, vous avez commencé une carrière en tant que technicien en agencement de meubles et en relocalisation avec l’entreprise Smooth Moves. Votre objectif est de tenter de sauver la ville du « risque des meubles ». Vous pouvez y jouer en solo ou avec jusqu’à quatre amis.

Royaume Deux Couronnes sera disponible à partir du 16 novembre et durera jusqu’au 15 décembre. Ici, vous incarnez un monarque chargé de construire votre royaume tout en explorant de nouvelles terres. Vous chevaucherez votre fidèle destrier à travers le pays et protégerez votre royaume des forces de la cupidité.

Disponible du 1er au 15 novembre sera Chevalier de la fusée qui présente le héros préféré des fans de la série Sparkster classique de l’ère Sega. Dans le jeu, le héros est rentré chez lui après 15 ans pour retrouver le royaume de Zephyrus en ruine. Vous devrez utiliser votre intelligence et votre pack de fusées pour vaincre l’armée de loups qui menace le peuple du royaume.

Le 16 novembre, Rocket Knight sera remplacé par Lego Batman 2 DC Super Héros. Lego Batman 2 vous fait incarner le chevalier noir qui s’associe à d’autres super-héros célèbres tels que Superman, Wonder Woman et d’autres pour sauver les citoyens de Gotham du Joker et de Lex Luthor.

Vous avez encore une petite fenêtre de temps pour jouer à certaines des versions Gold d’octobre. Aaero et Resident Evil: Code Veronica X resteront jusqu’à demain 31 octobre et Hover jusqu’au 15 novembre.