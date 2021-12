Les jeux Xbox Live de janvier avec des fuites de Gold Lineup

Il semble qu’il y ait un petit problème de plomberie dans l’industrie du jeu en ce moment, car des fuites surgissent à gauche, à droite et au centre. À la suite des fuites des jeux Xbox Live Gold de décembre et des 15 jours de cadeaux de Noël d’Epic Game, révélateur de jeux secrets, Billbil-kun a sorti la gamme Xbox Games With Gold de janvier. Quel coquin.

Le fuiteur fiable rapporte que les jeux Xbox live de janvier avec les titres Gold sont: le jeu de tir à double stick / RPG NeuroVoider, le mini / RPG d’artisanat Aground et un duo ignoble de shoot them up, Radiant Silvergun et Space Invaders Infinity Gene. Alors que les fans de grandes épopées AAA pourraient être déçus, le premier mois de 2022 ressemble à un âge d’or pour les fans de tout ce qui est arcade.

Billbil-kun a été une petite abeille occupée, révélant également la gamme PlayStation Plus de Sony en janvier. Selon la source respectée, les premiers jeux PS Plus de 2022 seront : Deep Rock Galactic (PS5 / PS4), Dirt 5 (PS5 / PS4) et Persona 5 Strikers (PS4).

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui motive un mystérieux justicier qui fuit des jeux ? Eh bien, l’utilisateur de Dealabs a révélé son inspiration (via un Google Translate un peu bancal :

« Pour vous aider à planifier vos achats… pour ne pas sauter sur une fausse promo par exemple, ou retarder vos achats si vous envisagez d’en faire une aujourd’hui. Le but est tout simplement d’économiser le plus possible.

Et voilà, un bon Samaritain du jeu – nos offres mensuelles Robin Hood. Nous vous saluons notre mystérieux ami français. Curieux de savoir quels jeux seront lancés en 2022 ? Nous avons ce qu’il vous faut.