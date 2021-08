Les JO de Tokyo tournent à l’apothéose

01.08.2021 à 17:12 CEST

Manoj Daswani

Et soudain, alors que personne ne pouvait l’imaginer, les Jeux de Tokyo sont devenus l’apothéose. La frontière entre la première et la deuxième semaine marque un tournant dans un événement qui a été marqué par la pandémie, l’absence de spectateurs, les restrictions et le lest d’un début gris. Aussi pour l’Espagne, qui s’est soudainement envolée – en tant que son plus récent médaillé, Ana Peleteiro– jusqu’à ce qu’il se réveille dans la table des médailles et se cloue – comme son acrobate Ray Zapata– dans une position privilégiée.

Ce fut un dimanche mémorable, plein d’émotions fortes et frénétiques. D’abord au Ariake Gimnastics Center, où un athlète d’origine dominicaine et à l’ADN de Conejero (il a grandi à Lanzarote), a tenu toute l’Espagne en haleine avec une performance presque parfaite. Pour tous, sauf pour les juges, qui l’ont privé de savourer un score supérieur à 15, qui est la frontière qui sépare le bon du meilleur dans son sport. Cela semblait injuste, d’autant plus que la gymnaste israélienne a ensuite été évaluée pour le même exercice : 14 933. Le vol de Chaussure Ce n’était pas suffisant pour l’or mais c’était suffisant pour égaler les points avec le premier classé et remporter une médaille d’argent qui brille aussi.

“Je sais que je suis le meilleur, avec ça ça me sert”, a-t-il déclaré entre euphorique et excité en zone mixte, entre une nuée de micros devant lesquels il a dédié le succès d’argent à son coach et à son psychologue. “C’est lui qui a fourni ma tête”, a-t-il déclaré en riant, après avoir fondu en larmes au moment où il est devenu médaillé.

La journée de dimanche a apporté des émotions plus fortes aux Jeux olympiques de Tokyo, qui ont vu le meilleur triple concours féminin jamais organisé dans un Jeux. Ainsi, le saut vers la gloire de Ana Peleteiro, qui a établi un record national étincelant pour un bronze historique. Le galicien ouvre la voie à plus de joies dans le beau jeu, où le coureur de haies attend toujours son rendez-vous avec le podium Orlando Ortega et les marcheurs.

Ce n’était pas une médaille, mais le résultat du tirage au sort a sonné comme un bang. Un Espagne-États-Unis se profile. Des mots plus grands et le souvenir d’un grand match comme celui que les deux équipes ont trinqué en finale à Londres. Maintenant, le butin en litige sera plus maigre (le passage aux demi-finales), mais c’est que l’équipe a rendu la vie beaucoup plus compliquée lors de sa défaite contre la Slovénie, qui se négocie plus haut dans les paris pour l’or. Il a perdu le hockey, il est resté Joan Cardona sans obtenir sa médaille en voile (deux peuvent tomber demain et la sienne l’attend mardi) et le seul Espagnol qui a concouru en équitation a fait naufrage : c’était 48 sur 48. Mais la journée a été une fête d’émotions et de joies, il a confirmé qu’ils Encore faut-il déboucher des jours plus inoubliables et réconcilier l’Espagne avec la conviction que c’est encore possible. Oui, le record historique de Barcelone peut encore être égalé. Pour les 22 médailles, il en manque 15. Mais les comptes sont déjà sortis.