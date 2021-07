Les JO de Tokyo tournent au bordel

Mercredi, le gouvernement japonais a annoncé qu’il imposerait l’état d’urgence à Tokyo pendant les Jeux olympiques, une décision qui pourrait empêcher les spectateurs de regarder les événements.

L’annonce intervient deux semaines seulement avant la cérémonie d’ouverture, qui doit commencer le 23 juillet. Les fans internationaux n’avaient déjà pas le droit de regarder les matchs en personne, mais ces nouvelles règles plus strictes pourraient conduire à des sites vides pendant la compétition. Les nouvelles mesures ont été annoncées par le diffuseur national NHK et devraient durer un mois, ce qui couvrirait toute la durée des jeux.

Le Japon avait surtout battu Covid, mais est devenu complaisant

L’un des premiers pays à enregistrer une infection à Covid, le Japon est entré en contact avec le virus le 16 janvier 2020. Le pays a rapidement réagi à la pandémie, créant un groupe de travail en quelques semaines, puis mettant strictement en quarantaine début février.

La réponse rapide du Japon a fonctionné. Les taux d’infection ont chuté et la nation a effectivement aplati sa courbe au point que les hôpitaux ne sont jamais devenus surchargés de cas. En conséquence, alors que les États-Unis comptaient en moyenne plus de 150 000 cas par jour d’octobre à décembre 2020, les chiffres du Japon ont dépassé en moyenne 3 000 cas par jour.

Ce ralentissement réussi de la propagation est devenu un problème. Le faible taux d’infection a créé une croyance omniprésente qui a placé l’économie avant la santé publique, ce qui a conduit à une approche où de nombreux responsables japonais pensaient que le pays devrait apprendre à « vivre avec Covid », plutôt que de tout arrêter ensemble. À leur tour, les responsables de la santé publique étaient très peu motivés à déployer des efforts de vaccination.

Pas plus tard qu’en avril, seulement 1% de la population avait reçu au moins une dose du vaccin Covid, contre 40% aux États-Unis. Ce déploiement lent du vaccin a coïncidé avec un pic de cas qui alarmait les responsables de la santé publique. En janvier, le Washington Post a écrit sur la réponse molle du Japon à Covid, soulignant il y a six mois qu’à moins qu’il n’y ait un changement radical dans la gestion du virus, le Japon pourrait être en difficulté, d’autant plus que les Jeux olympiques se profilent à l’horizon.

« Mais les experts médicaux craignent que les mesures soient trop peu nombreuses, trop tardives pour contenir rapidement le virus, ce qui signifie qu’elles devront rester en place plus longtemps. Pour ajouter à l’inquiétude, les Jeux olympiques devraient s’ouvrir à Tokyo dans moins de 200 jours. »

Le Japon a connu un pic majeur de Covid en janvier et février, suivi d’une accalmie, puis d’un autre pic à la mi-mai. Le pic le plus récent a vu le pays enregistrer en moyenne 6 480 nouveaux cas par jour, dont la majorité à Tokyo. Par comparaison, le Mexique, le pays le plus proche du Japon en termes de population, mais avec une réponse vaccinale beaucoup plus large, a enregistré 2 321 cas.

Ce sera la quatrième urgence Covid à Tokyo

Dans un effort pour préparer la ville pour les jeux, Tokyo a subi plusieurs états d’urgence basés sur Covid, plus récemment une série de restrictions de trois semaines qui s’est déroulée du 28 mai au 20 juin. Au lieu d’opter pour un verrouillage complet et complet, le Japon a adopté une approche timide pour verrouiller Tokyo, tout en n’augmentant pas suffisamment les taux de vaccination pour arrêter la propagation.

Maintenant, un quatrième état d’urgence a été décrété – après deux semaines de personnes revenant à la vie normale dans la ville. On ne sait pas quel effet ce dernier état d’urgence aura, d’autant plus que la ville reviendra à la normale peu de temps après les Jeux olympiques.

Qu’est-ce que cela signifie pour les jeux?

À ce stade, les Jeux olympiques sont un train de marchandises imparable qui se déroule par motivation financière, plus que par réflexion. La justification du report des jeux de 2020 à 2021 était de s’assurer que le monde était mieux préparé avec une vaccination avant de participer à un événement sportif mondial.

Cependant, la lenteur de la réaction du Japon à vacciner ses citoyens a bouleversé les jeux. Il y a un an, la préoccupation était que les athlètes internationaux infectaient les locaux, maintenant le Japon a une épidémie de Covid plus importante qu’en juillet 2020. La grâce salvatrice est que les athlètes participant aux jeux seront vaccinés.

Les jeux seront terminés depuis longtemps avant qu’un examen détaillé du manque de préparation du Japon à Covid ne soit évalué – mais une chose est claire: ces jeux olympiques se transforment rapidement en gâchis, et une réponse qui était autrefois entre les mains du gouvernement s’est maintenant envolée hors de contrôle.