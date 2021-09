Les joies de plusieurs moniteurs Mac

J’ai utilisé au moins deux moniteurs avec mes Mac tant que les Mac ont pris en charge les moniteurs externes. Ma configuration Mac de bureau a eu trois écrans pendant un certain temps, mais jamais moins de deux. Maintenant, mon flux de travail sur deux moniteurs est profondément ancré dans la mémoire musculaire.

L’événement principal

Mon moniteur Monoprice 27 pouces est mon écran principal. Il est droit devant moi au niveau des yeux, avec l’écran de 15 pouces de mon MacBook Pro à sa gauche (relevé sur un support Roost, de sorte que les bords inférieurs des deux écrans sont alignés). J’utilise le grand écran pour ce sur quoi je travaille et le petit écran pour tout le reste. En d’autres termes, le petit écran est l’endroit où je mets Musique, Safari, Mail, Messages et d’autres applications dont j’ai besoin. Avoir tout ce que je pourrais vouloir utiliser aujourd’hui facilement accessible sur le plus petit écran me fait gagner beaucoup de temps chaque jour.

Lorsque je travaille à distance en utilisant uniquement l’écran 15 pouces de mon MacBook Pro, tout semble à l’étroit et encombré, et il faut beaucoup plus de temps pour faire des choses simples comme changer de chanson ou lancer une recherche sur le Web. Comme je ne pouvais pas voyager avec un moniteur de 27 pouces, je me suis résigné à me sentir à l’étroit et surpeuplé et à travailler plus lentement en dehors du bureau.

Un écran léger que vous possédez peut-être déjà

Tout a changé lorsque j’ai eu un MacBook Air alimenté par M1 et un iPad de 8e génération. Avant cela, mon Mac et mon iPad étaient trop vieux pour prendre en charge Sidecar (macOS Catalina ou version ultérieure ; iOS 13 ou version ultérieure), qui transforme votre iPad de modèle récent en un écran externe que vous pouvez utiliser avec votre Mac de modèle récent.

Voici un moyen simple de voir si votre Mac et votre iPad prennent en charge Sidecar : avec votre iPad proche de votre Mac et déverrouillé, passez le pointeur de la souris Mac sur le bouton vert « plein écran » dans le coin supérieur gauche de chaque fenêtre. Si “Déplacer vers votre nom iPad” apparaît dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous survolez, vous êtes en or. Choisissez-le et votre iPad devient un deuxième écran pour votre Mac.

À présent, utilisez le volet Préférences système des écrans pour configurer les options d’affichage de votre iPad, notamment la mise en miroir, l’affichage de la barre latérale ou de la barre tactile et le positionnement relatif de vos écrans.

Presque n’importe quel écran fera l’affaire

Si votre Mac ou iPad est trop vieux pour Sidecar, ne désespérez pas. La plupart des Mac (sinon tous) prennent en charge un ou plusieurs écrans externes, bien que vous puissiez avoir besoin d’un adaptateur ou d’une station d’accueil. Donc, s’il vous arrive d’avoir un ancien moniteur PC (ou Mac) que vous n’utilisez pas, envisagez de le mettre en service comme deuxième (ou troisième) écran pour votre Mac. Ou envisagez d’acheter un deuxième écran, neuf ou d’occasion. Vous trouverez une grande variété de présentoirs, dont beaucoup au prix de 200 $ ou moins, chez des détaillants tels que Monoprice.com, Amazon.com et BestBuy.com.

Si vous n’avez jamais essayé un Mac avec deux (ou plus) écrans, vous allez vous régaler.