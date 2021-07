Les joies et les difficultés de la création d’une plate-forme Dapp sociale Web 3.0 ⋆ Crypto new media

Écrit par: Alex Siman, fondateur de Subsocial – une plate-forme de réseau social décentralisée basée à Polkadot

Je vais commencer par répondre à une question : pourquoi avons-nous besoin d’applications décentralisées sociales décentralisées (dapps) en premier lieu ? Eh bien, la façon dont nous communiquons a beaucoup changé depuis 2004-2006, lorsque Facebook, YouTube, Twitter et les autres réseaux sociaux Web 2.0 sont nés. À l’époque, les réseaux centralisés étaient une percée, une révélation, mais maintenant ils deviennent lentement obsolètes. Pourquoi? Parce qu’ils ne peuvent plus répondre aux modèles changeants de la demande.

Tomber derrière

Premièrement, il existe une demande de transparence et de traitement conscient des informations sensibles, car les gens se préoccupent davantage de la destination de leurs données privées. Deuxièmement, il y a la question des récompenses des créateurs : les plateformes de médias sociaux centralisées regorgent de contenu généré par les utilisateurs, mais les schémas de monétisation actuels sont rigides et rarement bien pensés. Par exemple, si une vidéo YouTube avec, disons, 20 abonnés devenait virale, elle ne serait toujours pas monétisée en raison des restrictions imposées par la plate-forme.

Ensuite, il y a la question de l’éthique de l’information. Est-il juste que les réseaux sociaux puissent exclure les personnes qui partagent un point de vue controversé ? (Donald Trump, pour sa part, n’a-t-il pas le droit d’exprimer son opinion, même s’il peut parfois abuser de ce droit ?) Et ce qui est encore plus inquiétant, peuvent-ils manipuler l’opinion publique en déformant l’information ? Nous nous souvenons tous du scandale autour du Brexit, et ce n’était ni le premier ni le dernier.

À la lumière de ce qui précède, je vois clairement que les réseaux décentralisés du Web 3.0 – ouverts, équitables et transparents – sont l’avenir des médias sociaux. La question suivante est donc : comment pouvons-nous les réaliser exactement ?

Une transformation ou une révolution ?

Ici, une autre question apparaît : pourquoi ne pas simplement moderniser les médias sociaux existants ? Il y a certainement quelque chose de convaincant dans l’idée de profiter de leur grande base d’utilisateurs, l’effet de réseau qui est déjà en jeu.

En route vers le Web 3.0, nous devons abandonner de nombreux concepts auxquels nous sommes habitués, grands et petits. D’une part, nous ne pouvons pas changer le fonctionnement de l’entreprise derrière un réseau social, car l’idée n’est pas du tout d’avoir une gouvernance centralisée. C’est pourquoi nous ne pouvons pas utiliser les systèmes traditionnels de logins et de mots de passe stockés dans une base de données centralisée : pour être vraiment décentralisés, nous devons plutôt opter pour des clés privées – et ce ne sont que deux exemples des nombreux changements qu’apportera le nouveau Web.

Je pense donc que la seule solution qui fonctionne ici consiste à partir d’une table rase et à construire des produits décentralisés à partir du premier bloc.

En quoi les Social Dapps sont-ils différents du point de vue technologique ?

Les utilisateurs de médias sociaux effectuent collectivement des milliers, des millions de clics par seconde. Chaque publication, repost, like ou conseil de créateur est une microtransaction, et il est essentiel de garder cela à l’esprit lors de la définition du niveau d’évolutivité de nos futurs réseaux sociaux décentralisés.

Les parachains sur Kusama ont un temps de blocage de 12 secondes avec 0,5 seconde pour les transactions en chaîne. D’autre part, les blockchains de substrat en mode autonome peuvent atteindre un temps de bloc de 6 secondes avec 2,5 secondes pour les transactions en chaîne.

Qu’en est-il de l’interconnectivité ? Il est toujours possible pour une chaîne autonome de se connecter à des parachaines via une solution de pont.

Les avantages de l’utilisation de palettes

Tout réseau social est avant tout une communauté – et, bien sûr, les réseaux décentralisés du futur ne sont pas différents. Ce qui change, c’est leur structure : les communautés Web 3.0 sont des écosystèmes autonomes, gouvernés par leurs utilisateurs et soutenant leur propre développement.

Du point de vue d’un développeur, il s’agit d’un ensemble de modules différents, chacun ayant sa propre fonction. L’un des moyens les plus simples ici est d’utiliser des palettes : des « briques » préconçues pour construire notre communauté à partir de zéro, avec leur qualité et leur durabilité déjà testées par diverses équipes de développeurs. Peu importe ce que vous construisez – un réseau social distinct ou une plate-forme dapp sociale – vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour créer une communauté durable et forte.

Aujourd’hui, l’industrie s’est rapprochée plus que jamais de la création du Web 3.0. Ce n’est plus seulement une idée, mais une réalité dans laquelle nous allons bientôt vivre. Nous avons les outils et nous avons des plans. Tout ce dont nous avons besoin, c’est de quelques ajustements et d’un « ponçage » minutieux – et nous pourrons profiter pleinement des avantages d’une communication équitable et décentralisée.

