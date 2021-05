Les Jonas Brothers annoncent une tournée nord-américaine “ Remember This ”

Trio mondial de superstars Jonas Brothers sont de retour sur la route après le succès retentissant de leur tournée «Happiness Begins». Ils entreprendront la tournée Remember This cet été. Superstar de la musique country multi-platine Kelsea Ballerini rejoindra les Frères sur la route cet été.

«Nous ne pourrions pas être plus heureux d’annoncer officiellement que nous partons en tournée CET été et amènerons notre amie Kelsea Ballerini! Si cette dernière année nous a appris quelque chose, c’est que nous devons nous souvenir des moments importants de notre vie. Nous espérons que ces émissions seront des moments spéciaux pour nos fans, nos amis et nos familles et nous avons hâte de voir tous leurs visages bientôt !! », ont déclaré les frères.

Avant la tournée, les Jonas Brothers lanceront un partenariat avec NBCUniversal qui s’inspire des thèmes et de l’anticipation des Jeux olympiques de Tokyo avec une activation unique autour du prochain single du groupe «Remember This».

Les Jonas Brothers feront leurs débuts avec la nouvelle chanson lors de la première nuit des US Track & Field Trials le vendredi 18 juin, entre 22 h 23 HE sur NBC, environ un mois avant le début des Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet. débuts de la chanson, les Jonas Brothers feront leur toute première représentation de «Remember This» dans le cadre de la couverture des Jeux par NBCUniversal cet été. La version in-Games du single comprendra de nouvelles paroles inspirées des Jeux olympiques de Tokyo et de Team USA.

Les billets seront mis en vente à partir du jeudi 27 mai prochain à 10 h 00, heure locale, sur JonasBrothers.com/Tour.

2021 Remember This Tour Dates:

Ven 20 août – Las Vegas, NV – Park Theatre

Sam 21 août – Las Vegas, NV – Park Theatre

Mer 25 août – Chula Vista, Californie – North Island Credit Union Amphitheatre

Ven 27 août – Mountain View, Californie – Shoreline Amphitheatre *

Sam 28 août – Wheatland, Californie – Toyota Amphitheatre *

Lun 30 août – Auburn, WA – White River Amphitheatre

Mer 01 septembre – Ridgefield, WA – Amphithéâtre Sunlight Supply

Jeu 02 septembre – Nampa, ID – Ford Idaho Center Amphitheatre

Ven sept. 03 – West Valley City, UT – Amphithéâtre USANA

05 sept. – Denver, CO – Amphithéâtre Red Rocks

Mar 07 sept – Maryland Heights, MO – Hollywood Casino Amphitheatre

Mer. 08 septembre – Milwaukee, WI – Amphithéâtre américain de l’assurance familiale | Festival d’été

Jeu 09 septembre – Noblesville, IN – Ruoff Music Center

Sam 11 septembre – Prior Lake, MN – Mystic Lake Casino *

12 septembre – Tinley Park, IL – Hollywood Casino Amphitheatre

Mar 14 septembre – Clarkston, MI – DTE Energy Music Theatre

Jeu 16 septembre – Nashville, TN

Ven 17 septembre – Nashville, TN

Sam 18 septembre – Atlanta, GA – Music Midtown *

Mar 21 septembre – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center

Mer 22 septembre – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center

Ven 24 septembre – Hershey, PA – Hersheypark Stadium

Sam 25 septembre – Darien Center, NY – Darien Lake Amphitheatre

Dim 26 septembre – Syracuse, NY – Amphithéâtre de la santé Saint-Joseph à Lakeview

Mar 28 sept. – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center

Mer 29 septembre – Hartford, CT – XFINITY Theatre

Ven 01 octobre – Boston, MA – Fenway Park

Sam 02 octobre – Wantagh, NY – Northwell Health au Jones Beach Theatre

Mar 05 octobre – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

Mer 06 octobre – Burgettstown, PA – Le pavillon de Star Lake

Jeu 07 octobre – Camden, NJ – Pavillon BB&T

Sam 09 octobre – Virginia Beach, VA – Amphithéâtre Veterans United Home Loans à Virginia Beach

10 octobre – Bristow, VA – Jiffy Lube Live

Mar 12 octobre – Raleigh, NC – Coastal Credit Union Music Park à Walnut Creek

Mer 13 octobre – Charlotte, Caroline du Nord – Pavillon de la musique PNC

Ven 15 octobre – Jacksonville, FL – Ampli Daily’s Place

Sam 16 octobre – Tampa, FL – Amphithéâtre de la coopérative de crédit MIDFLORIDA

Dim 17 octobre – West Palm Beach, FL – Amphithéâtre financier iTHINK

Mar 19 octobre – Pelham, AL – Oak Mountain Amphitheatre

Jeudi 21 octobre – Rogers, AR – Walmart AMP

Ven 22 octobre – Dallas, TX – Pavillon Dos Equis

Sam 23 octobre – The Woodlands, TX – Le pavillon Cynthia Woods Mitchell

Mar 26 octobre – Phoenix, AZ – Pavillon Ak-Chin

Mer 27 octobre – Los Angeles, Californie – Hollywood Bowl

* Kelsea Ballerini n’apparaît pas à cette date