Les Jonas Brothers partagent le clip du dernier single “Who’s In Your Head?”

in

Suite à la sortie de leur dernier single “Qui est dans ta tête,” les Jonas Brothers ont partagé le clip vibrant réalisé par Christian Breslauer pour le morceau.

Le visuel trouve le trio pop en train de jouer dans un espace de performance fortement décoré d’instruments au mur. Pendant un moment, la caméra fait des allers-retours entre le groupe et une jeune femme peignant dans son atelier. Avant que vous ne le sachiez, les Jonas Brothers se retrouvent dans la peinture sur laquelle elle travaille – vêtus des mêmes roses et bleus pour correspondre aux coups de pinceau vibrants.

??

Ce n’est qu’un des éléments visuels surréalistes du clip. Nous trouvons plus tard un Joe Jonas confus assis dans un café où sa serveuse se met soudain à danser. Bientôt, il n’est plus assis sur la terrasse, mais à l’intérieur d’une tasse de café fumant comme s’il s’agissait d’un jacuzzi. Plus tard, Nick Jonas traverse la tempête de l’esprit d’une femme assise sous le sèche-linge d’un salon de coiffure.

« Qui est dans ta tête ? » trouve les Jonas Brothers en quête de compréhension. La chanson, co-écrite par Rami Yacoub et Max Martin, détaille un partenaire sceptique dans une relation où leur autre moitié semble distraite par des pensées de quelqu’un d’autre du passé.

“Je veux savoir qui est dans ta tête en train de voler ton cœur pendant que je saigne encore, qui est dans ton lit enveloppé dans tes bras pendant que je ne dors pas”, chantent-ils sur le crochet contagieux que Martin et Yacoub sont connus pour l’artisanat.

Après une série d’affrontements étranges avec des peintres expressifs et des gens qui dansent dans la rue, le clip vidéo “Who’s In Your Head” se termine par une dernière performance des Jonas Brothers. Le groupe monte sur scène à l’extérieur sur une scène installée dans le centre-ville de Los Angeles, soutenu par une fanfare devant un public d’auditeurs souriants, offrant une fin apparemment heureuse.

Quiconque espère vivre un moment similaire peut voir les Jonas Brothers lors d’une prochaine émission sur leur Rappelez-vous cette tournée, où « Qui est dans ta tête ? » est devenu un ajout récent à la setlist déjà empilée.

Achetez ou diffusez « Qui est dans ta tête ? »